Asgari Ücrete Bağlı Değişen Bedelli Askerlik Fiyatında Yaşanacak Artış!

Asgari ücrete göre değişeceği düşünülen bedelli askerlik fiyatı belli olmak üzere. Bunun için birçok senaryo yazılıyor. Şu anda 80 bin lira olan işe alım ücretinin, asgari ücretteki artış ve açıklanan enflasyon farkları sonrasında artması bekleniyor. 2023 yılında açıklanan kayıt ücreti, memur ve emekli aylıklarını etkileyen enflasyon farklarına göre belirlenmektedir.

Yüzde 54.66'lık asgari ücret artışı memur ve emekli maaşlarına yansıtılırsa, yeni yılda altı teğmenin daha maaşına bağlanan askerlik ücretinin 100 bin lirayı geçeceği söyleniyor. Mevcut 80 bin lira olan askerlik ücreti Ocak ayında açıklanan enflasyon farkının ardından yüzde 20 artarsa ​​2023 bedelli askerlik ücreti 96 bin lira olacak.

80.064 lira olan bedelli askerlik ücreti Ocak ayında açıklanan enflasyon farkının ardından %30 artarsa ​​2023 askerlik ücreti 104.000 lira olacak. Ocak ayında açıklanan enflasyon farkının ardından askerlik ücreti şu anda 80.000 lira ise yüzde 40 artışla 2023'te askerlik ücreti 112.000 lira olacak.

Mevcut 80 bin olan askerlik ücretinden yüzde 50 zam açıklanırsa Ocak ayında 80.064 lira olan askerlik ücreti enflasyon farkı sonrası 2023'te 120 bin 96 lira olacak. Bedelli askerlikte açıklanacak olan fiyat en çokta askerlik yapamayacak olan kişileri ve onların ailelerini ilgilendiriyor. Bu sebepten dolayı bedelli askerlik hizmeti için bekleyenler paralarını şimdiden hazırlamalılar. Görünüşe göre ücret bayağı bir uçuk olacak.