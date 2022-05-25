Asgari Ücrete 2. Zam Yapılacak Mı? AK Parti'den Milyonları Sevindiren Haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katılım sağladığı bir canlı yayın programında asgari ücrete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonda hissedilir düşüş açısından sonbahar ayına işaret eden Kandemir, asgari ücrete 2. zam yapılması açısından " Milletin derdi bizim derdimiz, ilgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları hep beraber göreceğiz.” Dedi.

Sonbahardan İtibaren Enflasyonda Gözle Görülür Düşüş Olacak!

Enflasyonun düşmesi açısından sonbahar ayına işaret eden Kandemir, mücadeleye devam edeceklerini ve attıkları adımların etkisini de gördüklerini söyledi. Sonbahar aylarından itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüşün olacağını ve yaz süresi içerisinde ise bunu hissedeceklerini söyledi. Çarşı pazarda kademeli bir biçimde görecekler ki fiyatlarda bir iyileşme olmuş.

Temmuz'da Asgari Ücrete İkinci Zam Yapılacak Mı?

Asgari ücrete temmuz ayı içerisinde 2. zam yapılması hususunda açıklamada bulunan Kandemir, ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı ilgili bakanların çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiler ve arz etmeye devam ediyorlar dedi. Buna göre temmuz ayı içerisinde asgari ücrete ikinci zam yapılması hususunda olumlu konuşan Erkan Kandemir'in konuşmalarına baktığımızda asgari ücrete temmuz ayı içerisinde cepheli dolduracak derecede bir 2. zam yapılması planlanıyor.

Ayrıca emekli maaş zammı ile ilgili haberler geliyor. Temmuz ayında emekliye zam yapılacak ve yeni maaşlarını emekliler zamlı alacak...