Asgari Ücret Zammı Sonrasında Bir Müjde Daha Geldi!

Bilindiği gibi asgari ücret Temmuz ayında ilkkez ara zam yapılarak, 4250 TL'den 5500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammı ile birlikte vatandaşlar, 5500 TL'ye kadar temmuz ayı itibaren de maaş almaktadırlar. Asgari ücret zammından sonra emekli olan vatandaşlara da bir haber verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan incelemeler sonrasında asgari ücretin 5500 TL'ye kadar, çıkarıldığı duyuruldu. Yapılan bu çıkış sonrasında emekli olan vatandaşlarda kendi maaşları üzerinde herhangi bir yükselme olacak olup olup olmayacağını merak etmektedir.

Asgari ücret zammından sonra emekliler için verilecek olan emekli ikramiyeleri de hesaplara yatmaya, bugün itibariyle başlıyor. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL'ye kadar verilecek olan ödemelerde Kurban bayramı bayram, emekli ikramiyesi olarakta 1100 TL olarak 2 Temmuz ile 7 Temmuz arasında, hesaplara yatacak. Almış olduğunuz maaş üzerinden verilecek olan bu destek ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmayacak.

Ramazan Bayramı sonrasında emekli maaş alan vatandaşlarda Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 1100 TL'ye kadar hesaplarına ödeme alabilmektedir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram ikramiyelerini alan vatandaşlar, emekli maaşlarını da bayramdan önce çekebilecek merak konusu olmaktadır. Kurban Bayramı üzerine, öncesinde emekli maaşlarını almak isteyen kişilere de ödemeler verilecek. Kurban Bayramı, ayrıca emekli maaşları zamlı olarak yatacak. Önümüzdeki hafta içi belli olacak olan haziran ayı enflasyon oranları sonrasında Kurban Bayramı maaşı netleşecek ve bu maaş üzerinden hesaplarınıza ödemeler, yatacak.