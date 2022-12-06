Asgari ücret kulis bilgisi bayram ettirdi! Yüzleri güldürecek rakamın belli olmasına ramak kaldı!

Yüzleri güldürecek rakamın belli olmasına ramak kaldı! Asgari ücret kulis bilgisi bayram ettirdi! 85 milyon vatandaş yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını bekliyor. Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu ay başlayacak ve tamamlanarak 2023'ün ilk yarısında uygulanacak asgari ücret tutarı vatandaşlara duyurulacak. Öne iki rakam çıkıyor. Şu an konuşulanlara göre 7.750 TL ile 8.000 TL rakamları olacağı iddia ediliyor.

Milyonlarca vatandaşın ilgilendiği ilk konulardan birisi de asgari ücret zammı oluyor. Gelişmeler hakkında haber siteleri sürekli son dakika haberleri geçiyor. Kulislerde gezen son rakamlara göre asgari ücretin 7.500-7.750 ya da 8.000 TL olma ihtimali konuşuluyor. Vatandaşlar bu ay içerisinde sona erecek asgari ücret görüşmelerine kilitlendi. Ay sonu milyonların alacağı yeni rakam belli olacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Son günlerde 85 milyon vatandaş yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını beklemeye başladı.

BU AY BAŞLIYOR

Doğrudan 7 milyon kişiyi dolaylı yoldan 85 milyonu ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu ay başlayacak.

2023'ÜN İLK YARISINDA UYGULANACAK

Görüşmeler tamamlandıktan sonra 2023'ün ilk yarısında uygulanacak asgari ücret tutarı açıklığa kavuşacak.

Komisyon toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni rakamı canlı yayında duyuracak.

İKİ RAKAM ÖNE ÇIKTI

Şu an öne iki rakam çıkıyor. İddialara göre, 7.750 TL ile 8.000 TL rakamları gündemde yerini aldı.

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