Asgari ücret çalışanlarına PTT’den müjde: kefilsiz şartsız 10-20-30 bin tutarlarında nakit desteği sağlayacak! PTT ihtiyaç kredisini açıkladı…

Türkiye’de hizmet veren köklü kurumlardan olan PTT, yeni dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik gelişmeler nedeni ile nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. Kurumun ilan ettiği kredi hizmetine başvuracak vatandaşlarda, kefil veya her hangi bir şarta gerek duyulmuyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT şubelerinden başvurularını kefile veya herhangi bir şarta dayanmadan nakit desteği alabilecek.

PTT Kurumundan Alınacak İhtiyaç Kredisi 2022

Sürekli olarak düzenlediği kampanyalar ile hep ön planda olan PTT, yeni dönemde geleneği bozmadı. Nakit sıkıntısı içinde olan vatandaşlara özel 30 bin TL tutarında nakit destek sağlayacağını bildirdi. Kuruma ait resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamaya göre ilgili kredi için azami vade olarak 36 ay olarak belirlendi. Bunun yanı sıra bu hizmetten yararlananlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için nakit destek almak isteyenlerden her hangi bir kefil veya teminat istemediğini bildirdi.

Vatandaşları düşünen kurum, geliştirdiği kampanyalar ile adından sürekli olarak söz ettirmeyi başarıyor. PTT, yeni döneme ait kampanyasını açıkladı. Yeni dönem için 30 bin TL limitli ihtiyaç kredisi hizmeti vereceğini açıkladı. Kurum tarafından uygulamaya koyulacak 30 bin TL limitli ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, örnek tabloyu internet sitesinden paylaştı. Paylaşılan örnek hesaplama şu şekilde yayınlandı;

Alınacak kredi tutarı 20 000 TL

Uygulanacak faiz oranı %2,99

Uygulanacak vade sayısı 36 ay vade

Ödenecek aylık taksit tutarı 998,19

PTT İhtiyaç Kredisi Başvurusu Aşamaları 2022

PTT’nin yeni dönemde adından söz ettirecek kampanya ile tercih edilen kurumlar arasına adını yazdırıyor. PTT ile Aktifbank tarafından iş birliği ile geliştirilen NKolay Kredi Hizmeti vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekonomik koşullar altında ezilen vatandaş yükünü hafifletmek için PTT kurumuna yöneliyor. Kurumdan 30 bin TL nakit destek almak isteyen vatandaşlar, kimlik belgeleri ile PTT şubelerine başvurabilirler. Şubeye gitme durumu olmayan vatandaşlar ise resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler