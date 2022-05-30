Asgari Ücret 6000 TL’mi olacak? Bakan Bilgin ve Ömer Çelik Duyurmuş Oldu

Temmuz ayı ile beraber Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrete düzenleme yapılıp yapılmayacağı tartışmaları devam ederken herkesin yüreğine su serpen açıklamalar geldi. AK Parti’den konuyla ilgili üst üste açıklamalar gelirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir önemli değerlendirmelerde bulundu. Kandemir açıklamalarında asgari ücretle ilgili çalışmalar yapıldığını belirtti ve Bakan Bilgin açıklamalarında Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yol haritasını belirleyeceklerini paylaştı.

EMEKLİLERE ENFLASYON ORANINDA ZAM GELDİ

Her sene aralık ayında belirlenmekte olan asgari ücret için bu sene emekli ya da memurlara uygulanmakta olan temmuz zammı ile beraber ara zam yapılmasının gündemde olduğu ön görülüyor. Bunun yanı sıra TÜİK, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31.71 olduğu bu rakam doğrultusunda emekli zammı için daha şimdiden yüzde 31.71 zam oranının kesinleştiğini belirtti. Yani bu sebepten sonra artık iki ayda enflasyon sıfır çıksa dahi SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında bu rakamı maaşlarında görebilecek.

ASGARİ ÜCRETİN 5.997 TL OLABİLME İHTİMALİ YÜKSEK

Merkez Bankası mayıs ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 olduğu ifade edilerek rakamların tamamen gerçekleşmesi sonucunda temmuz ayı zammı için belirleyicilik arz edecek 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olabileceği öne sürüldü. Bu bağlamda özellikle belirtilmesi gerekir ki 6 aylık enflasyon oranı asgari ücrete zam yapıldığı taktirde asgari ücretin 5.997 TL olabileceği ön görülüyor.

AK PARTİ SEVİNDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise bu noktada “Asgari ücretle ilgili çalışma yapılıyor” diye ifade etti. Bu açıklamanın hemen ardından geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sevindiren haberi merakla bekleyen kişilere vermiş oldu. Ömer Çelik, yapmış olduğu bu açıklama kapsamında asgari ücrete dair gelecek zam ile ilgili bazı önemli incelemelerde bulunmuş oldu. Ömer Çelik açıklamasında “Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak, hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı, vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir” diye ifade etti. Bunun yanı sıra vatandaşın ezilmemesi için strateji ile ilerleme gösterdiklerini belirtmekte olan Ömer Çelik, Çalışma Bakanlığı’nın konu üzerinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü ilerleyen zamanlarda konuya dair somut çalışmaların meydana geleceğini dile getirip ifade etmiş oldu.



AK Parti Bu Konuda Oldukça Kararlı

Yapılan tüm açıklamaların ardından Temmuz ayında asgari ücret zammı artık kesinleşmiş olarak ele alınmakta. Özellikle bu konuda AK parti geri adım atmamak da kararlı duruşunu hemen her durumda göstermekte. Bu bağlamda eğer asgari ücrete herhangi zam yapılmış olunursa asgari ücretin enflasyon oranında yükseliş göstermesi ve en az 5.997 TL olması öngörülen ihtimaller arasında karşımıza çıkıyor. Ak Parti cephesinden yapılan tüm açıklamalar hem Bakan Bilgin’in hem de Ömer Çelik’in kararlı duruşu milyonlarca insana adeta umut kapısı vermekte. Fakat zammın yapılacağına dair tam olarak elle tutulur kesin bir çalışmanın olmadığını da özellikle belirtmek isteriz. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme meydana gelirse bu durumu mutlaka sizler ile birlikte anlık olarak paylaşmakta gayret göstereceğiz. Özellikle asgari ücrette zam olursa bu durum milyonlarca kişinin adeta umut kapısı olacak düzeyde