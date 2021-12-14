Asgari Ücret 2022 Senesi Zammı Konusunda Adım Atıldı! Asgari Ücret İçin Dördüncü Toplantı Tarihi Ne Zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı konusunda geri sayıma başlandı. 2022 senesinde geçerli hale gelecek asgari ücret zammı düzeyinin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin konuya dair açıklama yaparken, mevzuyla alakalı son dakika gelişmeleri de üst üste gelmeye başladı. Diğer bir yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman olacak gibi sorular da gündemde aktif olarak yerini almaya devam ediyor.

2022 Asgari Ücretine Ne Kadar Zam Gelecek?

Yeni olan asgari ücret konusunda geri sayıma başlanmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair hızlı bir açıklama yaptı. Asgari ücret konusunda ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü yapılmıştı. Üçüncü toplantı da 9 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilmişti. Dördüncü toplantının ise 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu toplantıda konuşulacak yeni konular da bir hayli merak ediliyor.

Ücret Karşılığı Çalışana 1500 TL’lik Bir Vergi Katkısı Verilecek

Düzenleme ile beraber çalışan bireylere 1500 TL’lik bir gelir vergisinden ötürü katkı sağlanmaya başlanacak. SSK primi ise işçi payının düzeyinden 5 tam puan indirilmesi sonucunda %9’a düşürülmesiyle 180 TL çalışana kalmış olacak. Bahsi geçen tutar yeni asgari ücret konusunda %40 artış öngörüsüyle hemen hemen 252 TL’yi bulmuş olacak. Bu aslında birçok sorunu da çözecek gibi görünüyor. İlerleyen zaman diliminde ne olacağını hep beraber görmeye başlamış olacağız.

Tüm Çalışanlar İçin Gelir Artışı Meselesi

Mevzubahis olan uygulamada asgari ücret karşılığında çalışan kişinin ücretinin senelik 24 bin TL’yi geçtiği ve takip eden senelerde ücretinin bir sonraki vergi sürecinde %20 üzerinde vergilendirilmesi lazımdır. Asgari ücrete gelen zamla beraber tüm çalışanlar ve işsiz vatandaşlar için gelir artışına kesin bir şekilde gidilecektir. Mevcut yaşamda her şeyin zamlanmasıyla beraber maaşlara da zam yapılacak. Bu haberi alan asgari maaşlı bireyler çok sevindiler, ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir ve gündemde yerini alabilir.