Zam yağmuru tüm hızıyla devam ederken gıda ürünlerinin ardından kozmetik ürünlerinde de yeni zamlar birbiri ardına açıklanmaya başladı. Özellikle günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan saç bakım ürünlerindeki zamlar dikkat çekici boyuta ulaştı. İşte detaylar.

KOZMETİK ÜRÜN FİYATLARINDA ARTIŞ

Ardı arkası kesilmeyen zam dalgasının ortasında, kişisel bakım ürünlerinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Bugünden itibaren, bu çok sevilen saç bakım ürününün fiyatı 118 TL olacak.

Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmezken, kozmetik ürünlerde de artış yaşanmaya başladı. Gıda fiyatlarındaki amansız artışın ardından şimdi de kozmetik sektörü kendi değişim sarsıntılarını yaşıyor. Özellikle de günlük rutinlerimizin vazgeçilmezi olan saç bakım ürünleri alanında önemli artışlar dikkat çekiyor.

O ÜRÜNÜN FİYATI UÇTU!

Son zamlarla birlikte birçok markada fiyatlar en düşük 70 TL bandına dayanırken, bazı markalarda 100 hatta 200 TL seviyesinin bile aşıldığı görüldü. Türkiye'nin en çok satan şampuan markaları arasında yer alan Pantene Şampuan fiyatları 118 TL'den satılmaya başlandı. Saç bakımının simgesi haline gelen ikonik Pantene Şampuandaki bu büyük artış herkesi şoke etti.

Zamlar bununla da sınırlı değil. Hassas cilde sahip kişilerin tercih ettiği Sebabed markalı şampuanlar daha yüksek fiyatlara çekildi. Sebamed kepek önleyici şampuan fiyatı 333 TL, her gün kullanım şampuanı 211 TL, saç dökülmesine karşı etkili şampuan 211 TÜL ve onarım şampuanı onarım satış fiyatı 211 TL olarak açıklandı.

Halk bu şaşırtıcı fiyat artışlarına hayal kırıklığı ve yılgınlık karışımı bir tepkiyle karşılık verdi. Rakamlar yükselmeye devam ettikçe, pek çok kişi artık yeşil sabun kullanacağını ifade etmeye başladı. Döviz kurları ve yakıt maliyetleriyle artan fiyatların nereye ulaşacağı ve nerede duracağı ise merak konusu oldu.