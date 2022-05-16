Artık Nakit Sıkıntısı ve Borç Sıkıntısı Kalmadı! QNB Finansbank ve 2 Banka Bu Sıkıntıya Dur Dedi, 100.000 TL Veriyorlar

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan birtanesi ise bankalara olan dağınık, borçları olmaktadır. Bankalara olan dağınık, borçlarını tek bir bankada toplamak isteyen kişiler için bazı bankalar kredi kampanyaları yapmaktadır. Yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi olarak ve borç kapatma kredisi olarak sizlerin karşınıza yeni bir kredi kampanyası ile geldik. 3 bankanın yapmış olduğu yeni kampanya duyuru sonrasında nakit kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar hemen 24 ay vadeli borç kapatma kredisi ve içerisinde ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Verilecek olan bu kredileri kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak kredi kullanacaklardır. Gelir durumu uygun olan vatandaşlar ise güncel borçları olan vatandaşların kredi borçları kapatılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz, Finansbank, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde öncelikli olarak emeklilere imkan sağlamak istiyor. Emekli olan vatandaşlar maaşlarını Finansbank şubelerine taşıyarak, 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanarak rahat bir nefes alıyor. Banka, ayrıca emekli olan vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunuyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda da banka sadece ihtiyaç kredisi olarak TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj atan vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor.

Akbank

Akbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunu en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek yapabiliyorsunuz. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasında 100000 TL kredi 24 ay vadeli olarak sizlere kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir. Emekli olan vatandaşlar ile sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi kampanyasına katılabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların ticari müşteri olması durumunda bankanın ticari bölümüne giderek buradan işletme kredisi adı altında borç kapatma kredisi kullanabilirler.