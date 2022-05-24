Arkadaşınızından Borç Alır Gibi Bu Bankadan 2000 TL Alabilirsiniz! Kefilsiz ve Masrafsız Anında Cepte Olacak! Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara bu banka tarafından toplamda 2000 TL tutarından nakit desteği sağlanacak. Arkadaştan borç alır gibi kredi alabilirsiniz! İşte kampanya ile alakalı detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Acil düşük miktarda nakit desteği arayan vatandaşları Aktif Bank N Kolay uygulaması üzerinden faizsiz kredi sağlanıyor. Buna göre 2.000 TL'ye varan nakit ihtiyaçlar açısından başkasının kapısını çalmak zorunda kalmayacaksınız. 1 ay boyunca geri ödemelerin yapılmasında 1 lira dahi masraf ödemeden anında 2000 TL alabilirsiniz.

Son zamanlarda bankaların peş peşe faizsiz kredi uygulamalarının ilan edilmeye başlamasının ardından vatandaşların dikkatini çeken faizsiz kredi ürünleri, 2022 senesi itibariyle düşük miktarda acil nakit problemi oranları bu bankalara yönlendiriyor.

Aktif Bank N kolay İle 2000 TL Anında Cepte!

Aktif Bank tarafından kurumsal dijital bankacılık hizmetlerinin yer aldığı N Kolay uygulaması üzerinden kolay bir şekilde başvuru işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi desteği ilan edildi. Buna göre vatandaşların faizsiz ve kefilsiz bir şekilde adeta arkadaşından borç alır gibi 2000 TL'ye varan kredi kullanmaları sağlanacak.

Kolay nakit avantajından faydalanarak kısa süreli ve düşük miktarda nakit problemleriniz açısından Aktif Bank N Kolay web uygulaması ya da mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemlerinizi kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Aktif Bank müşterileri, anında onay esnasında paralarını hesaplarında görebiliyor.