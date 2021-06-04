Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan ve uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'dan üzücü haber geldi. 15 yıl önce diziye çocuk oyuncu bu yana dizinin kadrosunda bulunan Onur Bay'ın diziden ayrılmasının ardından bir başka üzücü haber geldi. Dizinin eski oyuncu Yüsra Geyik'in de projeye veda edeceği öğrenildi. Dizinin izleyicileri ise bu habere çok üzüldü.

Kanal D'nin 15 yıldır devam eden dizisi Arka Sokaklar'dan ardı ardına ayrılık haberleri geliyor. Dizinin fanatikleri için bu haber üzücü haber geldi. 15 yıldır devam eden, bu süreç boyunca dizinin kadrosunda bulunan Onur Bay'ın projeden ayrılacağı haberi gelmesinin üzerine, bir başka haber daha da geldi. Dizi kadrosunda bulunan Onur Bay'ın ablası karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in de 15 yıldan bu zamana kadar yer aldığı projeden ayrılacağı açıklandı.

Yeni Adresi Merak Konusu Oldu

Kulis bilgilerinde yer alan habere göre başarılı performansı ile dikkat çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik’de Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor. Oyuncuya şimdiden çok sayıda teklif geldi. Yüsra Geyik'in bir sonraki yer alacağı projeden merak konusu oldu.

Muhabir Rolünü Canlandırdı

Yüsra Geyik, dizinin yeni bölümlerinde ise genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu. Geyik, zorlu şartlarda kendisini tehlikeye atarak ve zaman zaman da babasının yardımına ihtiyaç duymuştu.

Yüsra Geyik Kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde, 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul’a 1. sınıfı Samsun'da okuyan daha sonrasında ise, 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. İlkokul dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursu ile sahne hayatı ile tanıştı.

Yüsra Geyik ilk olarak ekranların sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Genç oyuncu sırası ile Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerinde rol aldı. Arka Sokaklar dizisinde de sevilen karakter Zeliş karakterine can veriyor.