Kanada Polisi Protestocuları Temizlemek İçin Biber Gazı ve Şok Bombası Kullanıyor

Kanada polisi Cumartesi günü, pandemi kısıtlamalarını protesto etmek için üç haftadan uzun bir süre Ottawa şehir merkezini işgal eden kamyon ve göstericilerin başkentini temizlemek için son bir itmede biber gazı ve sersemletici el bombaları kullandı.

Ablukanın bir kısmını temizleyip Cuma günü 100'den fazla tutuklama yaptıktan sonra, polisin ablukanın ana kısmını parlamento ve başbakanlık önünde dağıtmak için hızla harekete geçmesiyle Cumartesi sabahı 47 kişi daha tutuklandı.

Polis, kalabalığı dağılmaları veya tutuklanmaları konusunda uyarmak için hoparlör kullandı. Bazı yüksek sesle şok bombası patlamaları duyuldu. Polis, insanlara "saldırıcı davranışı durdurmak ve memur güvenliği için kimyasal tahriş edici" püskürtüldü.

"Sana gitmeni söyledik. Gitmen için sana zaman verdik. Yavaş ve metodiktiktik, yine de memurlara karşı saldırgan ve saldırgandınız." dedi.

Sözde Özgürlük Konvoyu'nun protesto organizatörleri, kamyonculardan ağır polis taktikleri yüzünden geri çekilmelerini istediklerini ve cumartesi günü çok sayıda kamyonun şehir merkezinden çıktığını söylediler. Polis, 38 aracın çekildiğini söyledi.

Memurlar içeride kilitli kalan insanları tutuklamak için araç camlarını kırdılar, ancak protestocuların genel sayısı önceki günlere kıyasla önemli ölçüde azaldı ve ilerleyen polis kordonunun yakınında birkaç yüz kişi kaldı.

Polis, Cumartesi günü tutuklananlardan bazılarının vücut zırhı giydiğini ve çantalarında ve araçlarında duman bombası ve diğer havai fişeklerin bulunduğunu söyledi.

Polis, protestocuların duman kutuları attığını söyledi. Haftalardır parlamentonun önünde park halinde bulunan çok sayıda büyük kamyon, polisin mevzilerine yaklaşmasıyla uzaklaştı. Polis, göz yaşartıcı gaz kullanılmadığını söyledi.

Protestocular düşük yüzlerce sayılabilir. Göstericiler bazı kilit kolları olan "çizgiyi tut" sloganları attı, ancak polis memurlarının sayıları ve gücü onları kolayca geri itti.

Ana organizatörlerin çoğu gözaltına alındı ve bazılarının ayrıldığı bildiriliyor. Cumartesi günü, organizatörler Twitter'dan "Ottawa'daki kolluk kuvvetlerinin yetki suistimalleri karşısında şok olduklarını" ve bu yüzden "kamyoncularımızdan daha fazla vahşeti önlemek için Parliament Hill'den taşınmalarını istediklerini" söylediler.

Protesto organizatörleri Cuma günü protestocuların "atla ezildiğini" söyledi ve polis bunu reddetti.

"Atlar kalabalığı dağıttıktan sonra yerdeki insanlar için endişenizi duyuyoruz. Düşen herkes ayağa kalkıp uzaklaştı. Herhangi bir yaralanmadan haberimiz yok." dedi.

Protestocular başlangıçta tır şoförleri için sınır ötesi COVID-19 aşısı zorunluluklarına son verilmesini istedi, ancak abluka yavaş yavaş hükümete ve Başbakan Justin Trudeau'ya karşı bir gösteriye dönüştü.

"Bu bizim son standımız ... Sona erdiğinde, sona erer ve Tanrı'nın elindedir," diyor Shelburne, Ontario'dan bir protestocu olan Jeremy Glass. "Bunun sonunda, hepimizin birliğe geri dönmesi ve bu bölünmeden kurtulması gerekiyor."

Kendisini sadece Peterborough, Ontario'dan Maggie olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadın, Wellington Caddesi'ndeki bir çadırın önünde saman balyalarının üzerine oturdu.

Bunun bir hareketin başlangıcı olduğunu söyledi, sonu değil. "Artık sadece kutumuza geri dönüp korkmayacağız. Bir kabilemiz var. Birlikte kalacaklardı, her nerede olursa olsun sırayı tutacaklardı. Birbirimizi savunacaktık."