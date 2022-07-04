Arjantin Ekonomi Bakanı İstifa Etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın zamanda imzalanan borç anlaşmasının mimarı Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti.

Guzman'ın Cumartesi günü yaptığı duyuru, iktidar koalisyonu içinde Arjantin'in tırmanan ekonomik krizinin nasıl ele alınacağı konusunda derin bölünmelerin ortasında geldi.

2019'un sonlarından beri bakanlık yapan ve Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Guzman, neden istifa ettiğini söylemedi.

Ancak Twitter'da yayınlanan yedi sayfalık bir mektupta, iç savaşların en azından ayrılma nedeninin bir parçası olduğunu öne sürerek, Fernandez'i "bir sonraki bakanın yaşadığı zorlukları yaşamaması" için bölünmeleri düzeltmeye çağırdı.

İki dönemlik güçlü bir eski cumhurbaşkanı olan Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner ile çatışan Guzman, “Arjantin'in izlemesi gereken yol konusundaki vizyonuma güvendiğini” söyledi.

Eski bakan, 2018'de başarısız olan bir programın yerini almak için bu yılın başlarında IMF ile 44 milyar dolarlık yeni bir anlaşmanın imzalanmasında itici güçtü.

Ancak, yoksulluk seviyelerini azaltmak için daha fazla harcama yapılması çağrısında bulunan başkan yardımcısıyla ittifak yapan milletvekilleri, IMF ile yapılan anlaşmaya karşı oy kullandı ve anlaşma ancak merkez sağ muhalefetin desteği sayesinde Kongre'den geçti .

Fernandez de Kirchner ikonik eski Arjantin Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'u anmak için bir konuşma yaparken Guzman istifa mektubunu etkileyici bir şekilde yayınladı.

Ekonomik çalkantılarla dolu bir haftanın sonunda ayrılması, Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Arjantin'de daha fazla belirsizliğe yol açtı. Arjantin pesosu ABD doları karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini görürken, enflasyon yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor ve kamyon şoförleri dizel kıtlığı nedeniyle protesto gösterileri düzenliyor.

Bu hareket aynı zamanda Fernandez'in zayıflayan güç tabanına da bir darbe indiriyor.

Management and Fit danışmanlığının direktörü Mariel Fornoni, “Bu, önceden bildirilen bir ölümün tarihi” dedi ve geçen yıl ara seçimlerde hükümetin acı verici bir kaybının Fernandez'i çok incittiğini de sözlerine ekledi.

Şimdi ise yönetim kurulunun belki de en önemli parçasını daha kaybetti ve giderek yalnızlaşıyor.”

Guzman, halefini seçmek için "yönetim koalisyonu içinde siyasi bir anlaşma olmalı" dedi.

Başkanlık ofisi, Guzman'ın yerine geçecek kişinin ne zaman açıklanacağını henüz bilmediğini söyledi. Bir hükümet kaynağı, Fernandez'in kabine üyelerini ve müttefiklerini acil bir toplantıya çağırdığını söyledi.

“Başkan karardan derinden pişmanlık duyuyor ancak buna saygı duyuyor. Bir sonraki kararlarını analiz ediyor, ”dedi konuyla ilgili bilgisi olan başka bir hükümet kaynağı.

İsminin açıklanmamasını isteyen iki Ekonomi Bakanlığı yetkilisi, Guzman'ın pozisyonunun, özellikle ekonomik gündemine destek olmadan savunulamaz hale geldiğini söyledi.

İki kişiden biri, “Aletler olmadan ve Cristina karşısındayken devam edemezdi” dedi. “İşler artık mümkün olmadığında, ayrılmak bir sorumluluk eylemidir.”

Arjantin'deki eski maliye bakanı Miguel Kiguel, Reuters haber ajansına, devralan kişinin zor zamanlar geçireceğini söyledi ve enflasyonun bu yıl yüzde 80'e ulaşabileceğini ve resmi ile paralel döviz kurları arasında yüzde 100'e yakın bir fark olduğunu kaydetti.