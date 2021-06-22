Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Özellikle yaz mevsiminde büyük bir risk taşıyan arı sokması bazı kişilerde az oranda etki bırakırken bazı kişileri ise hayatı oranda etkileyebilmektedir. Özellikle hassas ve alerjik bünyelerde etkileri fazla olan arı sokması ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Arıların ağız, dil ve göz kapağı gibi yerlere zehrine akıtması durumunda doktor tavsiyesinin alınması gerekmektedir.

Arı sokması durumu ile karşılaşıldığı zaman ilk olarak sakinliğin korunması tavsiye edilmektedir. Daha sonra ilk yapılması gereken hamle arının iğnesini deriden çıkartmak olacaktır. İğneyi çıkartırken çıplak el kullanmak yerine cımbız yardımı almak önerilmektedir. Zehir ise 3 ya da 4 dakika içerisinde kana karışmasını sebebiyle erken tedavi istemektedir. Arının iğnesini deriden çıkarttıktan sonra soğuk kompres uygulanması gerekir. Bunun için buz parçalarını bir beze sarıp bölgenin üzerine bastırmadan tutulması iyi gelecektir.

Alerjik bir bünyede arı sokması ciddi sonuçlar doğurabilir ve bu sebeple en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir. Arı sokması nedeniyle oluşan şişkinlik ve ağrıları gidermek için ise bazı besinler bulunmaktadır. Örneğin sarımsak antiseptik özelliği sayesinde oldukça faydalıdır. İlk olarak sarımsağın dişlerini ayırıp ezmek gerekir. Daha sonra ezilen karışımı yaranın üzerine tutmak ve 20 dakika boyunca bekletmek ağrı ve şişliğin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Sarımsak gibi soğan da iltihaplı yaralarda ilk olarak başvurulan besinler arasında bulunmaktadır. Arı sokması ardından bölgede bulunan zehri almak için soğanı ikiye bölmek ve iç kısmını yaraya bastırmak gerekmektedir.

Arı sokması ardından yaşanan yanma hissine karşı yoğurt da oldukça etkili bir yöntemdir. Yara olan bölgenin üzerine bir kaşık soğuk yoğurt sürmek ağrıya azaltmakla birlikte yanmayı da alacaktır. Yoğurdun yanı sıra kızarıklık, yanma ve kaşıntı hissine karşı en etkili yöntemlerden birisi de karbonattır. Bir bardak su içine dökülen 1 tatlı kaşığı karbonat karıştırılır ve temiz bir pamuk yardımı ile yaralı bölgenin üzerine sürülür.