Araplar Ekonominin Demokrasi Altında Zayıf Olduğuna İnanıyor

Yeni büyük bir araştırmaya göre, Araplar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ekonomik istikrar sağlamak için demokrasiye olan inancını kaybediyorlar.

Arap Barometre ağı tarafından dokuz ülkede ve Filistin topraklarında yaklaşık 23.000 kişiyle görüşüldü. Çoğu, bir ekonominin demokrasi altında zayıf olduğu ifadesiyle hemfikirdi. Bulgular, sözde Arap Baharı protestolarının demokratik değişim çağrısında bulunmasından on yıldan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.

Protestolardan iki yıldan kısa bir süre sonra, bu ülkelerden sadece biri - Tunus - demokrasi olarak kaldı, ancak geçen hafta yayınlanan bir anayasa taslağı onaylandığı takdirde ülkeyi otoriterliğe geri itebilir.

Anketi 2021'in sonundan 2022 Baharına kadar yürütmek üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki üniversiteler ve sandık kuruluşlarıyla birlikte çalışan Princeton Üniversitesi merkezli bir araştırma ağı olan Arap Barometresi direktörü Michael Robbins, 2018/19'daki son anketten bu yana demokrasi konusundaki görüşlerde bölgesel bir değişim olduğunu söylüyor.mokrasi altında zayıf olduğuna inanıyor. "Demokrasinin mükemmel bir hükümet biçimi olmadığının ve her şeyi düzeltmeyeceğinin giderek artan bir farkındalığı var" diyor.

"Bölgede gördüğümüz şey, insanların aç kalması, insanların ekmeğe ihtiyacı olması, insanların sahip oldukları sistemlerle hayal kırıklığına uğraması.” Ankete katılan ülkelerin çoğunda, ankete katılanların yarısından fazlası, ekonominin demokratik bir sistem altında zayıf olduğu ifadesine ortalama olarak katılıyor.

Ankete katılan her ülkede yarıdan fazlası, hükümet politikalarının etkililiğinden, hükümet türünden daha fazla endişe duyduklarını ya kabul ettiklerini ya da şiddetle kabul ettiklerini söylüyor. EIU Demokrasi Endeksi'ne göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika endekste yer alan tüm bölgeler arasında en düşük sırada yer alıyor - İsrail "kusurlu demokrasi", Tunus ve Fas "melez rejimler" ve bölgenin geri kalanı "otoriter" olarak sınıflandırılıyor.

Yedi ülkede ve Filistin topraklarında, Arap Barometresi anketine katılanların yarısından fazlası, ülkelerinin işleri halletmek için gerekirse "kuralları bükebilecek" bir lidere ihtiyacı olduğu ifadesine katılıyor. Sadece Fas'ta yarısından azı bu ifadeye katılıyor. Ancak Filistin topraklarında, Ürdün'de ve Sudan'da bu ifadeye katılmayanların büyük bir kısmı da var.