Arap Turist Türk Lirasıyla Burnunu Sildi

Turistler,  Türkiye  ziyaretinde inanılmaz bir skandala imza attılar.  Çarpıcı görüntüler adeta kan dondurdu.

Güncel 02.07.2021 - 01:18 02.07.2021 - 01:19 Berkay Keskin
Arap Turist Türk Lirasıyla Burnunu Sildi

Üzerinde  Ulu  Önder Mustafa  Kemal Atatürk’ün  fotoğrafının bulunduğu para ile saygısızca burunlarını silen  turistler infiale  yol açtı.  Hem Atatürk'ü  karşı yapılan saygısızlık hem de Türk lirasına karşı yapılan saygısızlık kabul edilebilir gibi değil.

Arap oldukları belirlenen  kişiler, Türkiye ziyaretleri sırasında skandal bir harekete imza attı. Yemek yedikleri sırada masaya hesap gelmesi üzerine Arap turistler,  hesabı  ödemeden önce Türk lirasıyla burunlarını sildi.  

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan Son Dakika Düzenlemesi Geldi!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan Son Dakika Düzenlemesi Geldi!

Türk lirasını aşağılayan Arap turistlere  tepki çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları Türk lirasına ve Atatürk'e yapılan saygısızlıktan dolayı Arap turistlerin kimliklerinin belirlenerek bir an önce gözaltına alınmasını istiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber Türkiye,  diğer ülkeler tarafından gelen turist akınına uğradı. Yaz- kış sezonu boyunca sürekli Türkiye'ye gelen Araplar bu sefer bir skandala imza attı. Arap oldukları belirtilen turistlerin bir restoranda yaptığı hareket, sosyal medyanın  gündemine bomba gibi düştü.

Hesabı Ödeyeceklerdi

Sosyal medyada yayılan bir videoda,  bir grup Arap turist yemek yedikten sonra,  garsondan masaya hesabı istediler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakarken  bu anları kameraya alan Arap turist masada oturan diğer arkadaşların çevirdi.

Daha sonra  masaya gelen hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkarmış  oldukları Türk lirasıyla burunlarını sildi.  Arap turistlerin yapmış olduğu skandal hareketleri, sosyal medyada  gündem olarak en çok konuşulan konu oldu.  Sosyal medya kullanıcıları Türk lirasına ve Atatürk'e yapılan saygısızlıktan dolayı Arap turistlerin kimliklerinin belirlenerek bir an önce gözaltına alınmasını talep etti.   
Türk lirasını aşağılayan Arap turistlere  tepki çığ gibi büyüyor. Hem Türk lirasının değerini aşağılayan hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu banknota  bu saygısızlığı yapan turistlere  Türk halkından tepki yağıyor.
 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@