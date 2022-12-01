Aralık ayında emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara özel duyuru geldi! Maaşa ek 5.000 TL veriliyor!

Maaşa ek 5.000 TL veriliyor! Aralık ayında emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara özel duyuru geldi! Yaz sonu özel bankaların birbiri ile yarışan promosyon kampanyaları ile bitmişti. Emekliyi şaşırtan ardı ardına gelen teklifler büyük bir hareketlilik yaratmıştı. Banka banka dolaşan emekli akışı görülmüştü. Bir kısım emekli ise güveni ya da kredi borcunu kapatamama gibi sebepler ile hesabını taşıyamamıştı. Geçmişten bu güne büyük kredileri ile tanınan Ziraat Bankasından ayrılmak istemeyen çok emekli olmuştu.

Ziraat Bankasından Promosyon Yanı Sıra Kampanyalar

Emekli maaşını Ziraat Bankasından almayı tercih eden emekliler için sevindirici olanakları banka sunmaktadır. Bunlar arasında düşük faizli ve uzun vadeli ihtiyaç kredisi de bulunmaktadır.

Bu bankadan emeklilik maaşı alanların bankanın sunduğu kredi imkanlarından da uygun faiz oranları ile alabilecekleri belirtiliyor.

İhtiyaç kredisinin yanı sıra ev edinmek istiyorsanız yine uzun bir zaman diliminde ödeyeceğiniz bir kredi çekmeyi talep edebilirsiniz. Ziraat Bankası hem taşıt hem de ev alırken yanınızda olacaktır.

On yıl gibi uzun süreçte evinizi ödeme olanağı size sunulmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen bankaya başvurarak şartları konuşabilir.

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