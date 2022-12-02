Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Binlerce lira zam var

Binlerce lira zam var... Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Otomobil üreticileri zam üstüne zam yaptı. Bunlardan birisi de Opel oldu. Aralık tarihinde beklenilen Matrah dilimi düzenlemesi erkene alınınca bayilerde fiyat güncellemesini erkene alabilmek mecburiyetinde kalmıştı. Matrah düzenlemesi ardından araç fiyatlarına baktığımız zaman çok sayıda modele indirim geldi. Fakat Aralık ayında fiyatlara zam yapıldı.

Opel firmasının Aralık ayı fiyat listesine baktığımız zaman, bazı modellere 10 ile 20 bin TL arasında zam yapıldığını görüyoruz. Fiyat listesini haber24.com olarak araştırdık.