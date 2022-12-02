Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Binlerce lira zam var
Otomobilde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında vatandaşlar umutlanmıştı. Fakat istenilen olmadı.
Binlerce lira zam var... Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Otomobil üreticileri zam üstüne zam yaptı. Bunlardan birisi de Opel oldu. Aralık tarihinde beklenilen Matrah dilimi düzenlemesi erkene alınınca bayilerde fiyat güncellemesini erkene alabilmek mecburiyetinde kalmıştı. Matrah düzenlemesi ardından araç fiyatlarına baktığımız zaman çok sayıda modele indirim geldi. Fakat Aralık ayında fiyatlara zam yapıldı.
Opel firmasının Aralık ayı fiyat listesine baktığımız zaman, bazı modellere 10 ile 20 bin TL arasında zam yapıldığını görüyoruz. Fiyat listesini haber24.com olarak araştırdık.
Opel Corsa
1.2 75 HP BENZİN MT5
ELEGANCE
464.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8
EDITION
561.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8
ELEGANCE
633.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
ULTIMATE
707.900 TL
Yeni Astra
1.2 130 HP BENZİN MT6
EDITION
693.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
EDITION
823.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
ELEGANCE
895.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
GS LINE
947.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
GS
978.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8
EDITION
875.900 TL
Crossland
1.2 130 HP BENZİN MT6
ESSENTIAL
629.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6
ESSENTIAL
679.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6
EDITION
731.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6
ELEGANCE
802.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6
EDITION
802.900 TL
Opel Mokka
1.2 130 HP BENZİN AT8
ELEGANCE
870.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
GS LINE
882.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
GS
904.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8
ULTIMATE
965.900 TL
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