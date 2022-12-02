Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Binlerce lira zam var

Otomobilde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında vatandaşlar umutlanmıştı. Fakat istenilen olmadı.

Güncel 02.12.2022 - 16:07 02.12.2022 - 16:08 Alp Eren
Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Binlerce lira zam var

Binlerce lira zam var... Aralık 2022 Opel Corsa, Astra, Crossland ve Mokka fiyatları vatandaşın hayallerini yıktı! Otomobil üreticileri zam üstüne zam yaptı. Bunlardan birisi de Opel oldu.  Aralık tarihinde beklenilen Matrah dilimi düzenlemesi erkene alınınca bayilerde fiyat güncellemesini erkene alabilmek mecburiyetinde kalmıştı. Matrah düzenlemesi ardından araç fiyatlarına baktığımız zaman çok sayıda modele indirim geldi. Fakat Aralık ayında fiyatlara zam yapıldı. 

Opel firmasının Aralık ayı fiyat listesine baktığımız zaman, bazı modellere 10 ile 20 bin TL arasında zam yapıldığını görüyoruz. Fiyat listesini haber24.com olarak araştırdık. 

Opel Corsa

1.2 75 HP BENZİN MT5

ELEGANCE

464.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8

EDITION

561.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8

ELEGANCE

633.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

ULTIMATE

707.900 TL

Yeni Astra

1.2 130 HP BENZİN MT6

EDITION

693.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

EDITION

823.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

ELEGANCE

895.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

GS LINE

947.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

GS

978.900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8

EDITION

875.900 TL

Crossland

1.2 130 HP BENZİN MT6

ESSENTIAL

629.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6

ESSENTIAL

679.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6

EDITION

731.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6

ELEGANCE

802.900 TL

1.5 120 HP DİZEL AT6

EDITION

802.900 TL

Opel Mokka

1.2 130 HP BENZİN AT8

ELEGANCE

870.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

GS LINE

882.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

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GS

904.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8

ULTIMATE

965.900 TL

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