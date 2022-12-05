Aralık 2022 Nissan fiyat listesi vatandaşları şoke etti! Qashqai, Micra ve Juke fiyatlarına çılgın zam!

Son dakika haberi dün gece geldi ve Nissan Aralık ayı fiyat listesini güncelledi. Bu durum vatandaşların çok hoşuna gitmedi.

Güncel 05.12.2022 - 21:36 05.12.2022 - 21:37 Alp Eren
Aralık 2022 Nissan fiyat listesi vatandaşları şoke etti! Qashqai, Micra ve Juke fiyatlarına çılgın zam!
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Qashqai, Micra ve Juke fiyatlarına çılgın zam!  Aralık 2022 Nissan fiyat listesi vatandaşları şoke etti!  Aralık ayı Nissan fiyat listesi vatandaşları daha önce otomobil almadıkları için bin pişman etti. Son açıklanan liste sonrasında yapılan ÖTV indiriminin hiç hükmü kalmadı. Haber24.com olarak yeni listeyi haberimizde derledik. 

Nissan Qashqai Aralık 2022 Fiyat Listesi 

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 926.400 TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 971.400  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.042.200  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1.071.500  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 1.120.900  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 1.233.500  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 1.282.900  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Micra Aralık 2022 Fiyat Listesi 

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna  613.800  TL'den anahtar teslim satılıyor

Nissan Juke Aralık 2022 Fiyat Listesi 

1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 670.400  TL'den anahtar teslim satılıyor

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 768.200  TL'den anahtar teslim satılıyor

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 839.600  TL'den anahtar teslim satılıyor

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 864.400  TL'den anahtar teslim satılıyor

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 930.800  TL'den anahtar teslim satılıyor

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