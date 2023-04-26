"Araf 6 Ölüm" Filminin Afişi Yayınlandı: Merakla Bekleniyor

Korku filmleri sevenlerin heyecanla beklediği "Araf" serisinin yeni filmi "Araf 6 Ölüm"ün afişi yayınlandı. Film, bir ilkokul öğretmeninin hayatının kabusa dönüşmesini konu alıyor. Yavuz öğretmen, sınıfına yeni gelen bir kız öğrenciden sonra kötü olaylar yaşamaya başlar. Küçük kızın her olayda karşısına çıkması, Yavuz'un ölüme yaklaşmasına sebep olur. Türkiye ve Amerika'da çekilen filmin Türkiye sahnelerini Tarık Karakulak, Amerika sahnelerini ise Biray Dalkıran yönetti. Filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Eryılmaz, Esenay Kılıç, Ekin İklim Çayoğlu, İrem Büğrüoğlu, Batuhan Soncul ve Şengül Kaya yer alıyor. "Araf 6 Ölüm" 19 Mayıs 2023 tarihinde CJ ENM dağıtımıyla vizyona girecek. Film için Historical Sunset Square'de çekim yapılması için özel izin alınmış ve 100.000 TL üzerinde ödeme yapılmıştır.

Film, hem Türkiye hem de Amerika'da çekimlerini tamamladı ve kısa süre önce afişi yayınlandı. İlkokul öğretmeni Yavuz'un sınıfına yeni gelen bir kız öğrencinin hayatını kabusa dönüştürmesi ile başlayan film, gerilim ve korku dolu sahneleriyle izleyicileri koltuklarına bağlayacak. Yavuz, yaşadığı kötü olayları küçük kızla ilişkilendirmek istemese de, her adımda küçük kızın karşısına çıkmasına bir anlam verememektedir. Küçük kızla arasındaki bağı araştırırken, her adımda ölüme biraz daha yaklaşmaktadır.

YÖNETMEN BİRAY DALKIRAN-TARIK KARAKULAK

Filmin Türkiye sahnelerinin deneyimli yapımcı/yönetmen Tarık Karakulak tarafından çekildiği ve Amerika sahnelerinin ünlü yönetmen Biray Dalkıran tarafından yönetildiği belirtiliyor. Historical Sunset Square'da yapılan çekimler için özel izin alınması ve yüksek bir ücret ödenmesi dikkat çekiyor.

SENARYO VURAL TUMBAR

Filmin başarılı oyuncu kadrosu da merak uyandırıyor. Gökhan Eryılmaz, Esenay Kılıç, Ekin İklim Çayoğlu, İrem Büğrüoğlu, Batuhan Soncul ve Şengül Kaya gibi isimlerin rol aldığı "Araf 6 Ölüm", Vural Tumbar tarafından kaleme alınan senaryosuyla da dikkat çekiyor.

Yapımcılığını DFGS ve RN Production'ın üstlendiği "Araf 6 Ölüm", CJ ENM dağıtımıyla 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek. Korku ve gerilim sevenlerin heyecanla beklediği film, hem Türkiye hem de Amerika'da çekilen sahneleriyle dikkat çekecek.