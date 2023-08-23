Acil nakit ihtiyacına hızlı ve etkili çözüm yolları sunan ING Bank yeni araç almak isteyenler veya aracını yenilemek isteyenler için Ağustos ayının son haftasına özel teklifini güncelledi. Piyasalarda başlayan fiyat düşüşleri ikinci el araç alımını avantajlı hale getirecek tekliflerle bankaların insiyatifine sunuldu.

Yeni dönemde uzun süredir beklediği araç alım fırsatını bulan vatandaşlar bankalara yöneldi. ING Bank düşük faizli ve yüksek kredi limitli teklifiyle 400 bin TL taşıt kredisini başvuruya açık hale getirdi. Kredi şartlarını karşılayanlar online veya internet şubesi üzerinden başvurusunu iletebilir.

ING BANK 400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ING Bank sıfır kilometre araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kredi kullanım seçeneğini aktif hale getirdi. 3 aydan başlayarak 48 aya kadar esnetilebilen uzun vade seçeneği uygun geri ödeme planı ile kişiye özel hazırlanıyor. Ferdi kaza ve hayat sigortası zorunluluğu bulunmadan satın alınan araç rehin olarak gösterilebiliyor. ING Bank'ın anlaşmalı tüm taşıt bayileri ile sunduğu bu teklif 400.000 TL ve altındaki taşıtlar için 48 ay vadede değerlendirilebilir.

ING BANK 400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

ING Bank'ın 0 ve 2. el araç alımında sunduğu teklif aylık geri ödemelerle anında hesaba aktarılıyor. Online platform üzerinden “Hemen başvur” tuşunu kullanarak taşıt kredisi başvurusunda bulunabilir. ING Bank 400 bin TL taşıt kredisine dair geri ödeme planı aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Kredi tutarı: 400 bin TL

-Kredi vade süresi: 48 ay

-Kredi faiz oranı: % 4,99

-Kredi aylık taksit tutarı: 27.284 TL