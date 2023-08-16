Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, hız kesmeden devam ediyor. Akaryakıt zamlarının farklı sebepleri bulunuyor. OPEC ülkelerinin izlediği arz politikaları, zamların yapılmasında etkili oluyor. Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkeler, gönüllü olarak arz kısıtlama politikası uyguluyor. Ancak dünyanın petrol talebinde de her geçen gün artış yaşanıyor. Bu nedenle arz ve talebin örtüşmemesi sonucunda bir dengesizlik oluşuyor. Böylece fiyat arışları meydana geliyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle toplu taşıma ücretleri de yükseliyor. Araç sahipleri ise trafiğe çıkmak ya da arabayla seyahat etmek için her geçen gün daha yüksek tutarlara katlanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, akaryakıt zamlarının durmasını istiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısından itibaren benzine 1 TL 55 kuruş zam geldi. 11 Ağustos tarihinde de motorine 1 TL 80 kuruş zam gelmişti. Yapılan zamlardan sonra güncel fiyatlar şu şekilde uygulanıyor:

İstanbul Anadolu Yakası güncel benzin fiyatı: 37.66 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel motorin fiyatı: 38.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel LPG fiyatı: 15.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası güncel benzin fiyatı: 37.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası güncel motorin fiyatı: 38.30 TL

İstanbul Avrupa Yakası güncel LPG fiyatı: 16,29 TL

Ankara'da uygulanan güncel benzin fiyatı: 38.23 TL

Ankara'da uygulanan güncel motorin fiyatı: 38.82 TL

Ankara'da uygulanan güncel LPG fiyatı: 16.28 TL

İzmir'de uygulanan güncel benzin fiyatı: 38.21 TL

İzmir'de uygulanan güncel motorin fiyatı: 38,94 TL

İzmir'de uygulanan LPG fiyatı: 16.02 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ SÜRER Mİ?

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda sürekli artış söz konusu oluyor. 84,53 dolar seviyesinde seyreden brent petrolde meydana gelen artış, fiyatların yükselmesine yol açabiliyor. Farklı değişkenlerden de kaynaklı olarak akaryakıt fiyatında artış yaşanabiliyor.