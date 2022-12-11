ING bank araç kiralamasını 200 TL tik tak puan hediye kampanyasını duyurdu. ING Mobile uygulama üzerinden alınacak bir kod yardımı ile tik tak uygulaması içerisinden araç kiralama hizmeti sadece 200 TL'ye kazanılabiliyor. Kiralama işlemi tamamlandıktan sonra 200 TL puan kazanılıyor. Kazanılan puan ile indirim olarak kullanım sağlanabiliyor. ING Mobile müşterilere özel sunulan kampanya tik tak mobil uygulaması içerisinden yapılacak ilk kiralamalarda geçerli oluyor.

Araç Kiralayana 200 TL Tik Tak Puan Hediye Başvurusu

31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan kampanya mobil uygulama üzerinden yapılacak harcamada geçerliliğini koruyor. İlk kez uygulamaya giriş yaparak üyeliğini başlatanlar kupon kodu alanına ING Mobile uygulama içerisinden alınan kodu girerek uygula tuşuna basması yeterli oluyor.

Araç Kiralayana 200 TL Tik Tak Puan Hediye Katılma Şartları

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sadece 15 dakikalık kiralama süresinden faydalanması gerekiyor. İlk kiralamanın hemen ardından 200 TL tik tak puan kazanılabiliyor. Her müşteri kampanyadan bir kez faydalanabiliyor ve tek seferlik olarak kod alınabiliyor. Alınan tik tak puanlar İstanbul ili içerisinde tik tak araçlarını kiralamak için kullanılabiliyor. Farklı kupon kodları ile birleştirilemiyor. Ücretsiz olarak hediye edilen bu hak farklı bir kişiye devredilemiyor.