Araç almak isteyenler karalar bağladı! ÖTV indirimi sonrası fiyatları ağzımızın tadını kaçırdı! Fiat, Renault...

ÖTV indirimi sonrası fiyatları ağzımızın tadını kaçırdı! Araç almak isteyenler karalar bağladı! Fiat, Renault... Otomobil piyasası tarafından beklenen ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım’da gerçekleşti. Bu kapsamda otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL olarak belirlendi. Sıfır otomobil alma hayali matrah düzenlemesi sonucunda vatandaşlar araç yok cevabı ile karşılaşıyordu. Daha sonrasında ise ikinci el oto piyasasında sıfır otomobil olmaması ile artış görülmeye başlandı.

Matrah Düzenlemesi Sonrasında Tam Dersi Durum ile Karşılaşıldı

Satıcılarının arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklemesi dolayısıyla Şevket Şener Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre yakın zaman önce piyasada bir düşüş bekleniyordu açıklaması yapıldı. Herkesin satmak için yılbaşını beklemesi ile ikinci elde fiyatların artması sonucunda sıfır otomobillere yöneliş arttı. Bu doğrultuda Şevket Şener Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlarda herhangi bir düşüş olmadığı aksine yükselme görüldüğü anlaşılmaktadır.

Oto satıcı Akif Hancı tarafından yapılan açıklamaya göre ise tüm araçlara matrah düzenlemesi yansımasa da alt sınıf arabaların satışında bir hareketlilik olduğu dile getiriliyor. Aynı zamanda yılbaşından sonra daha hareketli olacağı dile getirildi. Bu kapsamda alt sınıf araçlarda yeni yıl ile hareketlilik görülse de üst segment araçlarda hareketliliğin ilk aylarda yaşanması öngörülmemektedir. Matrah düzenlemesi sonrasında araçların akıbeti de yeni yıl ile belirlenecek.

Fiat Egea Easy Aralık 2022 Fiyat Listesi

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