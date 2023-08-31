Türkiye İş Bankası, bireylerin araba sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan heyecan verici yeni bir kampanyayı kısa süre önce tanıttı. Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte pek çok kişi finansal destek için bankalara başvuruyor ve İş Bankası da buna tam zamanında yaptığı bu duyuruyla yanıt verdi.

Taşıt kredisi kampanyası kapsamında İş Bankası, müşterilerine en fazla 1.200.000 TL'lik bir limitle kredi kullanma fırsatı sunuyor. Bu girişim, otomobil satın almak isteyen ancak bunun için finansal desteğe ihtiyaç duyan bireyleri güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte bankanın 400 bin lira için istediği faiz oranı.

VADE ORANI BELLİ OLDU

İş Bankası, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için esnek bir geri ödeme planı sunuyor. Borçlular, kullanmayı seçtikleri kredi limitine göre belirlenecek 48 aya kadar geri ödeme süresinden yararlanabilirler. İki seneye yayılan bu taksit imkanı bireylerin kredilerini kendi özel finansal koşullarına göre uyarlamalarına olanak tanıyacaktır.

İş Bankası tarafından düzenlenen kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada, Taşıt Kredisi'nin yönetilebilir ödemelerle araç sahibi olmak isteyen bireyler için mükemmel bir fırsat sunduğu vurgulandı. Bu kredi seçeneği ile hem yeni hem de ikinci el araçlara kolayca ulaşılabiliyor. Taşıt Kredisi ile aracın fatura değerinin önemli bir kısmını rahatlıkla finanse edebilir ve krediyi orta veya uzun vadede geri ödemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca 48 aya varan vadelerde kredi kullandırılacağı da belirtildi. İş Bankası Taşıt Kredisi faiz oranı yüzde 3,49 gibi cazip bir oran olarak açıklandı.

GÜNCEL ÖDEME TABLOSU DA AÇIKLANDI

Kampanyadan yararlanabilecek kişiler için banka 48 aya varan vadelerle kredi kullanma imkânı sağlıyor. Bu durumda 400.000 TL kredi için aylık taksit tutarı 20.596 TL olacaktır. Bu kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 988.610 TL olacaktır. Ayrıca İş Bankası taşıt kredisi dosya masrafı olarak da toplam 4.060 TL tahsilat olacaktır.