Araba Kredilerinde 100 bin TL ye Kadar Şartsız Kredi İmkânı! Başvurulur Başladı, Onay Hemen Alınabiliyor

Araba almayı düşünenler için müjdeli haber! Araba kredisi olarak 100 bin lira tutarında şartsız kredi imkânı. Başvurular başladı. Onayı hemen alabilirsiniz. Hangi bankalar 100 bin lira tutarındaki kredilerde işlem yapacak? Haberimizde detayları bulabilirsiniz…

Son dakika haberi! Bankalarda kredi kampanyası rüzgârı! Araba almayı düşünenlere sevindirici haber geldi. 60 ay ile 36 ay vadeli kredi imkânları bankalar tarafından sunuluyor. Bankalar resim internet siteleri üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda, banka müşterilerinin ihtiyaçlarına göre kredi imkânları sunuyor. Sunulan kredilerden bir tanesi sıfır araç veya ikinci el araç alımlarında geçerli. Sizlerde araç sahibi olmak işitiyorsanız, bankaların taşıt kredilerine katılım sağlayabilirsiniz. Bankalar tarafından belirlenen koşullara uygun iseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Satın alınacak aracın değerinin yüzdesine göre kredi kullandırılıyor. Bilindiği gibi araç kredilerinden yüzde yüz oranında kredi verilmiyor. Dolayısı ile peşinatın bir kısmı nakit ödenmesi gerekiyor.

Araç kredilerinde bankalar 48 aya kadar kredi imkânı sağlıyor. Önceki zamanlarda vadeler 60 ay iken, günümüzde bu vadeler 48 aya kadar indirilerek güncellendi. Kredi onayı almak için gelir belgesinin olması gerekir. Bunun yanı sıra kredi notunun ise 1100 ve üzerinde olması da ayrı bir koşul. Başvuru yapıldıktan sonra yapılan değerlendirme sonucu aracın değerine göre kredi onayı veriliyor.

Ziraat Bankası 100.000 TL Tutarlı Araba Kredisi

Kredi başvurusu yaparak 100 bin lira tutarlı kredi alınması durumunda başvuru yaparak onay alınması gerekir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyenler, uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Özel bankalara nazaran kamu bankaları daha uygun faiz oranları ile kredi imkânı sağlıyor. Sigorta primlerinin ödenmesi durumunda ya da emekli olan müşteriler uygun faiz oranlarından faydalanabilecek. Yeni işe başlayanlar ise, sigortalarının bulunmaması nedeni ile kredi kullanamayacak. Verilecek kredi tutarı araç değerinin yüzde yetmişi oranında olacaktır.

Vakıfbank 100.000 TL Tutarlı Araba Kredisi

Kamu bankası olarak hizmet sunumu sağlayan Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi aynı koşulları ön plana çıkararak 48 aya varan kredi kullanımı sunuyor en yakın banka şubesine giderek 100 bin lira tutarlı taşıt kredisi kullanılabilir.