Araba Alma Planı Yapanlar Dikkat! ÖTV Düzenlemesi geldi

Elektrikli araçlarda fiyatlar yüksek olduğundan dolayı tercih edilmiyordu ancak yapılan düzenleme ile elektrikli otomobillerde indirimin önü açıldı.

Araba alma planı yapan kişileri doğrudan ilgilendiren bu haber dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kamu çalışanı ve emekli aylığını düzenleyen yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yapılan düzenleme ile çip krizinden dolayı tedarik problemi yaşayan otomobil piyasası ile alakalı önemli gelişmeler oluyor. Fiyatları yüksek olduğundan dolayı alınamayan elektrikli araçlarda indirim yapıldı. Yapılan indirim ile satışlarda artış olacağı öngörülüyor.

Araba Alma Planı Yapanlar Dikkat!

Geçtiğimiz haftalarda torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını baştan belirleyen kanun teklifi TBMM’ de gerçekleştirilen oylama onaylandı. Öte taraftan yapılan düzenleme ile Türkiye’nin yerli otomobilli TOGG’un da fiyatını daha ulaşılabilir

seviyeye çekmesi bekleniyor. Ayrıca mevcut bayilerde satılan ve gelecek dönemde de satışta olması planlanan birçok elektrikli araç fiyatlarında da indirimin önü açılacak.

Yapılan ÖTV düzenlemesinin tüketiciye nasıl etki edeceğini anlamak için elektrikli araçların fiyatlarına bakmakta yarar var. Renault’ un 80 kW güze sahip Zoe modeli yapılan ÖTV değişikliği ile % 10 vergi diliminde kalmaya devam edecek. Premium otomobil üreticilerinden olan BMW’ nin İX3, İX ve İ4 gibi elektrikli otomobilleri de yeniz düzenlemede belirlenen 160 KW güç değeri ve 750 bin TL’lik matrah değerlerini aştıklarından dolayı vergi oranlarını en yüksek dilim olan % 60’ ta tutmayı sürdürecekler. Aynı şekilde diğer Premium otomobil markaları için de geçerli olacaktır. Bunlar: Mercedes- Benz’in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS ve Jaguar I-Pace modelleridir. Bu araçlarda elektrikli otomobillerin ÖTV oranları da yapılan değişiklikten etkilenmeden % 60’ lık dilimde yer alacak.

ÖTV Düzenlemesi! Elektrikli Otomobil Fiyatları Nasıl Etkilendi?

TMBB’den geçen torba yasa teklifi ile elektrikli otomobillerde de indirimin önü açıldı. Elektrikli araçların ÖTV oranlarına baktığımız zaman motor gücü 160 KW’ı geçmeyen matrah değeri 700. 000 TL’yi geçmeyen elektrikli araçların yeni ÖTV oranları % 10 olacak. Benzer motor gücüne sahip ancak matrah değeri 700. 000 TL’yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranları ise % 40 olarak belirlendi. Öte taraftan motor gücü 160 KW’ ı geçen elektrikli araçlarda matrah değeri 750 000 TL’ yi aşmayanlar % 50, aşanlar ise % 60’ lık vergi diliminde yer alacak.

Şubat 2021 tarihinde yapılan en son düzenlemede motor gücü 85 KW’ı geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV oranı % 10, motor gücü 85 KW ile 120 KW arasında olan elektrikli araçların ÖTV oranı % 25, motor gücü 120 KW geçen elektrikli araçlarda ÖTV miktarı % 60 oranındaydı. ÖTV değişikliği ile elektrikli otomobillerde oranlar haricinde yapılan en büyük değişikliğin matrah değerlerin de hesaba eklenmesi oldu. Bu değişiklik ile elektrikli otomobiller pazarında en çok etkilenen otomobiller Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 oldu. Hem Skywell ET5 hem de Sere 3 otomobil modelinde ÖTV oranında % 60’ tan % 10’ a düşerek tüketicisine kabataslak 300 000 TL’den fazla fiyat avantajı sağlayacaktır.

Elektrikli otomobiller fiyatları yüksek olduğundan dolayı tercih edilmiyordu ancak yapılan ÖTV değişikliği ile elektrikli araçlarda a fiyatlar iniyor. Bu düzenleme ile ÖTV oranlarının değişmesi TOGG C-SUV’ un da olacağı orta sınıftaki modelleri fiyat açısından daha rekabetçi hale sokacaktır. Öte taraftan satışa çıkacak yeni modellerde orta sınıftaki elektrikli modellerin önemli bir kısmı % 10’ luk ÖTV dilimine girerek başlangıçta Türkiye’de satılan 18 modelin 5 tanesi yararlanabilecek. Dolayısıyla bu modellerin bazılarında indirim %30 oranını aşarak neredeyse 380 bin TL fiyat düşüşleri olacak.