Araba alacaklara 60 ay Faizsiz kredi dönemi başladı, Artan araba fiyatlarına çözüm...

Faizsiz Araba Kredisi Veren Bankalar hangileridir? Faizsiz araba kredisi nasıl alınır? Faizsiz araba kredisi almak için şartlar nelerdir? Sizlere bu yazımızda Faizsiz olarak alabileceğiniz araç kredileri hakkında bilgiler vereceğiz.

Bankalardan alacağınız taşıt kredilerinde 60 ay vadeli olarak belirlenen faizleri ile işlem yaparsınız. Faizsiz olarak araç kredisi alacağınız bankalar şu an için ülkemizde bulunmamaktadır. Sizde eğer faizin haram olduğu için kredi almıyorsanız banka şartlarına uygun olarak katılım bankalarından islami şartlara uygun olarak kredi alabilirsiniz. Faizsiz kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka politikalarına uygun olursa kar payı oranları eklenerek helal kredi alabilecekler. Ülkemizde 6 adet katılım bankası vardır. Bu bankalardan taşıt finansmanı kredisi olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

· Kuveyt Türk Katılım Bankası · Albaraka Türk Katılım Bankası · Emlak Bankası · Ziraat Katılım Bankası · Vakıf Katılım Bankası · Türkiye Finans Katılım Bankası

Faizsiz Araba Kredisi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Faizsiz araba kredisi almak için bankalardan başvuru şartları ile katılım bankalarındaki bankaların şartlarının aynı olduğunu söylemek istiyoruz. Öncelikle kredi notunuzun iyi olması gerekmektedir. Kredi notu uygun olan kişiler (1100 ve üzerinde olan) başvuru yapabilirler. Ayrıca en az 12 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız gerekmektedir. Faizsiz kredi almak istiyorsanız eğer bankalarda icralık bir durumunuz varsa maalesef kredi alamazsınız.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Araç Kredisi

Faizsiz araç kredilerinde en çok kullanılan banka Kuveyt Türk Katılım Bankası olmuştur. Banka şartlarına uygun olan müşteriler de 60 ay vadeye kadar uygun kar payı oranları ile bu bankadan taşıt finansmanı kredisi alabilirler. Başvurular en yakın banka şubesinden sadece evraklarınız ile yapılacaktır. Sıfır km ve 7 yaşına kadar olan 2.el araç alımlarında banka size yardımcı olacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankaya taşırsa kredisi onay alır. Aksi durumda maaş taşımadan kredi alamaz.

Albaraka Türk Katılım Bankası Araç Kredisi

Faizsiz araç kredisi veren bankalardan birisi olan ve uygun kar payı oranları ile 60 ay vadeye kadar kredi kullanacağınız Albaraka Türk, kredi notu uygun olan müşterilerine anında onay vermektedir. Sizlerde eğer bu bankadan kredi alacaksanız kimlik, gelir belgesi ve alacağınız arabanın evrakları ile en yakın Albaraka Türk şubesine giderek faizsiz kredi imkanından yararlanırsınız. Bankanın müşterilere yaptığı tüm kredi kampanyalarında islami şartlarsa göre krediler verilmektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası Araç Kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası 0 Türk ortaklı banka olduğu için, faizsiz kredi alacak kişilerin ilk başvuru yaptığı bankalardan birisidir. Araç kredisi başvurusu yaptığınızda banka size uygun olarak 3 ay ertelemeli kredi seçeneklerini de sunacaktır. Sıfır km veya ikinci el araç alımlarınız için bu banka şubelerine giderek hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Aldığınız araç kredilerinde faiz yerine kar payı uygulanacaktır. Bu şekilde faizsiz kredi almış olacaksınız.