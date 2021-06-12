AÖF Diploma Ne Zaman veriliyor?

Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun olmak için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖF mezuniyet belgesinin ne zaman ve nereden alınacağı sorusuna yanıt aramaktadır. Bununla birlikte AÖF mezuniyet şartları da merak edilen bir diğer konudur. AÖF diploma ve mezuniyet şartları hakkında merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Uzaktan Üniversite okuyan AÖF öğrencileri mezun olacakları dönemde diploma arayışına girmiş ve AÖF mezuniyet belgesinin ne zaman alınacağını merak etmiştir. AÖF diplomanın nereden alınacağı sorusu da yoğun ilgi gören bir araştırma konusu olmuştur. Öğrenciler AÖF mezuniyet şartlarının neler olduğunu sabırsızlıkla öğrenmek isterken sizler için bu konu üzerine araştırmalar yaptık ve cevapları yazdık.

En çok merak edilen konu AÖF diplomanın ne zaman verileceği olmuştur ve bu konu hakkında Anadolu Üniversitesi henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmemiştir. Fakat önceki yıllarla ilgili mezuniyet dönemine dair detayları belirten Anadolu Üniversitesi, diplomaların dönem sonu sınavı sonuçlarının internet üzerinden açıklanmasından sonra 20 gün içerisinde hazırlanarak mezun öğrencilere verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderildiğini ifade etmiştir. Staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler ise stajlarını tamamladıklarını belgeledikten ve laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersinin tamamladıktan sonra diplomalarını almaya hak kazanacaktır.

Mezun olan öğrencilerin bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik ve özel kimlik kartları ile kendileri ya da yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilecektir. Açıklanan şartlar dışında hiç kimseye diploma verilemeyeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte mezun olan öğrenciler için diplomaların adresine ya da istediği resmi kurumlara kargo ya da posta ile gönderilmeyeceği söylenilen bir diğer konu olmuştur. Bunun yanı sıra, AÖF bürolar arasında da diploma gönderme işleminin gerçekleşmeyeceği ifade edilmiştir.

