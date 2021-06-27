Antalya’da Kız Kavgasında Erkeklerden Skandal Tezahürat! Polisler Ayırmakta Zorlandı

Antalya'da meydana gelen kavga, turistik merkezlerinden Kaleiçi'nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda polis ekipleri iki kızın kavgasını ayırmakta güçlük çekti ve onları izleyen erkeklerin skandal tezahüratları dehşete düşürdü. Antalya'da meydana gelen kız kavgasında olaya şahitlik eden erkeklerin “kafasına vur, kafasına vur” şeklinde tezahürat tutması dikkat çekti. Antalya'nın turistik yerinde meydana gelen kavga hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık. İşte erkeklerin “kafasına vur, kafasına vur” şeklinde tezahürat tutması ve polislerin ikiliyi ayırmakta güçlük çekmesi hakkında merak edilenler…

Antalya şehir merkezinde bulunan turistik Kale ilçesi semtinde ilginç bir olay meydana geldi. Dün gece saatlerinde yaşanan olay hakkında edinilen bilgilere göre bir mekandan çıkan iki kız grubu ortalığı birbirine kattı. Mekandan ayrılan iki kız grubu arasında ilk olarak sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya döndü ve olay yerine polisler geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki kızın dehşete uğratan kavgasını polis ekiplerine ihbar etti ve yapılan ihbar ardından olay yerine polisler sevk edildi.

İlk olarak sözlü tartışma olarak başlayan olay daha sonra kavgaya dönüştü ve polis ekipleri de yapılan ihbar ardından kavgaya dahil oldu. Skandal kavgaya şahitlik eden erkekler ise “kafasına vur, kafasına vur” şeklinde tezahürat tutarken polis ekipleri de ikiliyi ayırmaya çalıştı. Mekan çıkışı ardından birbirlerine sözlü hakarette bulunan ikili daha sonra birbirlerine şiddet uygulamaya başlamış ve Antalya'nın turistik yeri olay yerine dönmüştü. Erkeklerin skandal tezahüratları yaşanan olayda dikkat çekerken polis ekiplerinin de tekme tokat birbirlerine giren iki kızı ayırmada zorluk yaşadığı hakkında yorumlar yapıldı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise cep telefonu kamerasını çıkardı ve Antalya'da İki kız arasında yaşanan o kavga anlarını kayıt altına aldı. Çevrede bulunan polisler tarafından zorlukla ayrılan iki kızın ise daha sonra evlerine gittiği bilgisine ulaşıldı.