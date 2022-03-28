Annenin Sırrıdır Çocuk ve Kara Tahta Rekabet Halinde

Rekabet çarşamba akşamı dizileri arasında iyice kızıştı ve hangi dizinin öne çıkacağı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kara Tahta isimli proje sonrasında TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk isimli projenin de çarşamba akşamında ekranlara geleceği açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama sonrasında izleyici kitlesi konu hakkında detayları merak etti ve çarşamba akşamında elde edilecek olan reyting oranları merak konusu oldu.

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamlarının değişmez hakimi olarak yer alıyordu ve ATV dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit bulunuyordu. Bugüne kadar söz konusu projeyi zirvedeki yerinden edebilen olmadı ve Kuruluş Osman dizisi reyting oranlarında 1.'lik koltuğunu çok sağlam bir şekilde tuttu.

Yine çarşamba akşamında izleyici karşısına çıkan Kanal D dizisi Sadakatsiz de ekran hayatına yeni başladığı sıralarda zirvede yer alıyordu. Fakat dizi bugünlerde ise listenin altlarına düşmüş durumda oldu. Proje ikinci sezonunda izlenme oranlarında istediği başarıyı yakalayamadı ve sezon sonunda yayın hayatını sonlandıracağı öğrenildi. Birkaç hafta önce Show TV, Oğlum dizisini izleyici karşısına çıkardı ve bu dizi de başarılı olamayan projeler arasında gösterildi.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kara Tahta isimli televizyon dizisi projesi 30 Mart Çarşamba akşamında yeni bölümlerini sergileyecek ve Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi de TV8 ekranlarında 6 nisan çarşamba akşamında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in yer aldığı Kara Tahta dizisi henüz yayın hayatına başlamadan tanıtımları ile büyük bir heyecan yaşanmasına sebep oldu ve dizi hakkında beklentilerin çok büyük olduğu da açıklandı. Seyirci kitlesi Kara Tahta dizisinin büyük ses getireceğini inanırken oyuncu kadrosunda bulunan güçlü isimler de dikkat çekti.