Annemizi Saklarken Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Yayın Tarihi Belli Oldu Mu?

Kutsi ile Hande Doğandemir'in başrollerinde bulunduğu Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bir Star TV dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapım, hikayesi ile de araştırılıyor. Yapımın yayınlanan ilk tanıtım videosu izleyici arasında büyük bir heyecana sebep oldu. Çok farklı bir hikayenin televizyonlarda yayınlanacak olması izleyici kitlesini meraklandıran bir durum haline geldi.

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken isimli söz konusu projede çocukluğunu yaşayamadan anne olan bir karaktere hayat verecek. Handan adındaki karakteri canlandıracak olan ünlü isim Hande Doğandemir, sergileyeceği oyunculuk performansı ile merak ediliyor. Dizide Hande Doğandemir tarafından hayat verilecek olan Handan'ın bir moda atölyesinin asistanı olarak sosyetenin içine girmesi ile değişime uğrayan yaşamı anlatılacak.

Çocukları ile beraber hayatı yaşama konusunda problemleri olan ve hayattan farklı beklentileri bulunan Handan karakteri bir gün Kutsi tarafından hayat verilecek olan Dündar ile karşılaşacak ve Handan'ın hayatında dönüm noktası yaşanacak.

Bir süredir televizyon dizilerinden uzakta kalan ünlü oyuncu Hande Doğandemir Handan karakterine kısa sürede ısındı ve dizinin başlaması için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden dizi setinden paylaşımlar gerçekleştiren ünlü isim ekip arkadaşları ile de kısa süre içerisinde kaynaştığını gözler önüne serdi.

Hande Doğandemir ile birlikte Kutsi de oldukça farklı bir rol ile ekranlarda yer alacak. Bugüne kadar hep iyi adam karakterlerine hayat veren ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi bu defa kötü ruhlu ve psikopat bir rol ile izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden oyuncu arkadaşları ile setten fotoğraflarını paylaştı ve Hande Doğandemir paylaştığı fotoğraflar ile ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi. Dizinin yayınlanma tarihi ise henüz açıklanmadı fakat seyirci kitlesi konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.