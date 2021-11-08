Annelere ve Velilere 3500 TL Ödeme Bugün itibariyle Başladı, Pazartesi duyurusu yapıldı

Çocuğu okula giden annelere veya velilere 3500 TL bankalar tarafından acil ihtiyaçlarımızı da kullanabileceğiniz yeni bir kampanya başladı. Çocuğu okula giden anneler ve veliler 3500 TL'ye kadar bu acil destek nakiti kampanyasına katılabilmeleri için banka hesapları olması gerekiyor. Banka hesabınız üzerinden başvuru yaparak alacağımız 3500 TL nakit avans limitlerine özel bankalar ve kamu bankaları hızlı bir şekilde kredi onayı gibi sizlere nakit avans onayı veriyor. 3500 TL nakit avans limitine başvuru yapıp onay almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası 3500 TL esnek hesap başvurusu

Annelere ve velileri acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri 3500 TL ödeme Yapı Kredi Bankası tarafından esnek hesap olarak verilmektedir. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında 3500 TL'ye kadar esnek hesap başvurusu yapabilir ve onay almanız ile birlikte istediğiniz zaman bu parayı kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası esnek hesap sizin kredi notunu za göre verileceği için 3500 TL ve üzerinde onay alma ihtimaliniz de bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden de istediğin zaman Başvuru yapabilirsiniz.

Akbank artı para başvurusu

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen banka olan Akbank artı para imkanı ile velilere ve annelere 3500 TL ödeme yapıyor. Akbank hesabınız varsa bu hesap üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına girerek buradan 3500 TL ödeme alabilirsiniz. Akbank hesabınız üzerinden yapılacak olan bu ödemeler kişilerin Kredi notuna göre verildiği için kredi notu sorgulaması sonrasında onay alıp almadığınızı görebilirsiniz.

DenizBank kurtaran hesap

Denizbank nakit avans limiti olarak kurtaran hesap adında bir kampanya başlattı. DenizBank kurtaran hesap başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrası beş dakika içerisinde nakit avans limiti alıp almadığınızı öğrenebileceksiniz. Denizbank şubelerinden ve DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat başvuru yapabilirsiniz.