Annelere, Babalara, Çocukları İçin ve Okul İhtiyacı İçin 5000 TL Ödeme Var, Son Dakika Haber

Okula giden çocukları olan anne ve babalara bankalar tarafından okul ihtiyaçları için 5.000 TL ödeme verilecek. Anne ve babalar bu nakit ödemesini almak istiyorsa bankalar üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Banka hesabınızın olması ve banka politikalarına uygun olmanız durumunda sizlere verilecek olan 5000 TL ödeme kredili mevduat hesabı olarak sizin kendi hesabınıza artı para olarak yatacaktır. Bazı bankalarda esnek hesap olarak da geçen bu kampanya başvuru yapacak olan anne ve babalar hemen ödeme alabileceklerdir. Anne ve babalar bu ödemeleri almak istiyorsa bankaların mobil uygulamalarından başvuru yapabilir ve şubelere gitmeden onay alırlarsa hemen hesaba para yatırabilir. Belirtilen şartlardan en önemlisi başvuru yapacak olan anne ve babanın daha önce banka çalışması olması ve bu yapmış olduğu banka çalışmalarındaki performansına göre oluşan kredi notu yüksek olması gerekiyor. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuza hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru imkanı

Denizbank üzerinden sizlerde hesabınızın olması durumunda 5000 TL artı para veya bu bankanın vermiş olduğu isim olan kurtaran hesap başvurusu yapabilirsiniz. DenizBank şubeleri DenizBank ATM'si ve Denizbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapılan başvuru ayrıca DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden de 7gün 24saat yapılabiliyor. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında onay olursanız 5000 TL artı para hesabınıza yatar ve bu parayı okul ihtiyaçları için kullanabilirsiniz.

Akbank'tan artı para imkanı

Akbank üzerinden artı para başvurusu yapmak isteyen kişiler 5000 TL onay almak istiyorsa banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Akbank yaptığı bu kampanya da şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç veriyor. Akbank hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına girerek başvuru yapabilir ve artı parayı imkanından faydalanabilirsiniz.

Vakıfbank Artı Para

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de artı para alacak olan vatandaşlar VakıfBank'ın mobil uygulamasına girerek hemen işlem yapabilir ve artı para başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank artı para başvurusunda bulunacak olan kişiler banka hesabı varsa ve bu bankadan özellikle emekli maaşı alıyorsa daha yüksek limitlerde de artı para başvurusunda bulunabilir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız VakıfBank'ın resmi internet sitesine girebilirsiniz.