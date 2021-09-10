Anne ve Babaya 3000 TL Ödeme Bugün Sabah Başladı, Okul İhtiyaçları ve Diğer İhtiyaçlar İçin Kullanın

Son dakika bankalardan haber var. Bankalar üzerinden anne ve babalara 3000 TL ödeme yapılacak. 3000 TL ödemeler, son dakika belli oldu. Acil ihtiyacı olan veya okul ihtiyaçları için kullanacağınız 3000 TL ödemeler belli oldu. Bankalar üzerinden hesabınız varsa bu ödemeleri hemen alabileceksiniz. Hesabı olan kişiler, banka hesapları üzerinden 3000 TL'ye kadar ödeme alabileceklerdir. Başvuru yaparak alınacak ödemeler, artı para, nakit avans olarak sizin hesabınıza yatacaktır. Bankalar üzerinden ihtiyaç için verilecek olan 3000 TL ödemeler, ayrıca şartlara uygun olan kişilere ödenecektir. Daha önce banka çalışması olan ve banka kredi notu yüksek olan kişiler, 3000 TL alabileceklerdir. Aracılığını bankalar yapacak ve kişilere son dakika olarak hemen 3 dakikada hesaplarına yatıracaklar.

Ziraat Bankası 3000 TL Ödeme Başladı, Anne ve Babalara Verilecek

Ziraat Bankası hesabı olan müşteriler, Mobil uygulama üzerinden 3000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirler. Bu şekilde yapacağınız başvuru sonucu hemen sonuçlanır ve onay alırsanız da hemen hesabınıza artı para olarak 3000 TL yatar. Bu parayı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Eğer kullanmazsanız, ödeme yapmayacaksınız. Kullanım sonrasında, kullandığınız miktar kadar parayı aylık veya 12 aylık olarak ödeyeceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte, Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek, kendi hesabınız üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulama üzerinden 3000 TL Ödeme Başladı

Akbank müşterisi olan kişilerde, 3000 TL ödemeler için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirler. Akbank Direkt uygulamasını kullanan kişiler, 3000 TL ödeme aldıklarında hemen anında işlem yapacaklardır. Akbank Direkt uygulaması ile onay alan kişiler, onaylanan tutarı hemen göreceklerdir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapamayan kişiler, internet bankacılığı şifresi için 444 25 25 numarasını arayabilirler.

Denizbank'tan 3000 TL ödeme

Denizbank üzerinden de verilen bu ödeme, sadece Denizbank hesabı olan kişilere ödenmektedir. Denizbank Kurtaran hesap olarak verilen bu ödeme, 3000 TL'ye kadar sizlere sunulacaktır. Denizbank'tan 3000 TL ödeme aldığınız zaman banka artı para olarak sizlere bu para desteğini sunacaktır. Mobil uygulama ile başvuru yapıldığı gibi ayrıca hesabı olan kişiler, bankada kayıtlı olan cep telefonlarından mesaj atrak da kurtaran hesap başvurusu yapabilirler. Bunun için Kurtaran yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten sonra sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre 3000 TL'ye kadar artı para hesabınıza yatacaktır. Denizbank kurtaran hesap daha önceden kullanan kişiler ise mobil uygulamadan hesap limit arttırma işlemleri için başvuru yapabilirler.

Vakıfbank'tan Anne ve Babalara 3000 TL Artı Para

Vakıfbank üzerinden de artı para başvurusunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden hesabınız varsa, Vakıfbank hesabınız üzerinden başvuru yaparak, mobil uygulama aracılığı ile hem kredi hem de nakit avans başvurularını yapabilirsiniz. Özellikle okula giden çocuğu olan kişilere verilecek olan bu destek ödemelerinde, Vakıfbank anne ve babalara hemen 3000 TL artı para imkanı sunacaktır.