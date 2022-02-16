Anne ve Babaların Kullanacakları 7000 TL Ödeme, TC Kimlik Numarasına Göre Verilmeye Devam Ediyor! Başvuru Yapın. Anne de babaların okula giden çocukları olması durumunda 7.000 TL'ye kadar t.c. kimlik numarasına göre ödeme başvurusunu banka şubesi üzerinden yapabiliyor. Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu gösteriyor.

Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Yapı Kredi Bankası ayrıca internet üzerinden ve SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi onay imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 7.000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka vatandaşların sms ile hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmaları için bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak 4411 numarasına göndermelerini istiyor. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 3 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı ne kadar olduğunu size gönderilecek olan mesaj üzerimde göreceksiniz.

Yapı Kredi Bankası 7000 TL ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunda vatandaşlara ayrıca mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası hesabı olan veya Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kartı kullanan vatandaşlar mobil uygulamaya giriş yaparak internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabilir ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar detayları öğrenmek istiyorsa ve faiz oranlarını bilmek istiyorsa Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilir.