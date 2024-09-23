MKE Ankaragücü’nün basın sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal, Sakaryaspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, bu zaferin gelecek için umut verdiğini söyledi. Şanal, yeni teknik direktör Kenan Koçak'ın zamana ihtiyaç duyduğunu, ancak şampiyonluk hedeflerinden şaşmadıklarını vurguladı.

Ankaragücü, 1. Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor’u mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Şanal, Koçak yönetiminde takımın daha iyi koordinasyon sağlayacağını ve Bandırmaspor karşılaşmasından da güzel bir sonuç beklediklerini ifade etti.

"Sakaryaspor güçlü bir ekipti ve yenilmemişti, ama galibiyet bizim için motivasyon kaynağı oldu" diyen Şanal, takımın eksikliklerinin giderilmesi için sabır gerektiğini dile getirdi.

Taraftarların başarı beklentisini anlayışla karşıladıklarını belirten Şanal, "Sportif başarı geldikçe gönül kırgınlıkları da ortadan kalkacaktır" dedi. Ankaragücü’nün hedefinin şampiyonluk yolunda ilerlemek olduğunu ve bu yolda kararlı adımlarla ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.