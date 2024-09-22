Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir başlangıç yapan Ankaragücü İkon Menkul, ikinci haftada evinde Kapaklıspor'u 95-79 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, maç boyunca bir ara 27 farkla öne geçerek gücünü sahaya yansıttı.

Maçın yıldızı, NBA'in Portland Trail Blazers takımında oynamış CJ Elleby oldu. Elleby, 26 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Brandon Young da 19 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Maçın sonunda iki teknik faul nedeniyle diskalifiye olan Ankaragücü coachu Halil Üner, "Çok iyi savunma yaparak haklı bir galibiyet aldık. Sezonun başındayız; hem bizim hem de hakemlerin formda olmadığını düşünüyorum. Hedefimiz doğrultusunda önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenmeyi umuyoruz. Daha iyi basketbol oynayacağız ve normal sezonu lider bitirip doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.