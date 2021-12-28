Anıl Altan Aşk Mantık İntikam'da Harikalar Yarattı

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesi ile beraber ünlü oyuncu Anıl Altan 4 yıllık bir ara sonrasında tekrardan setlere döndü. Ayaz isimli karaktere Aşk Mantık İntikam isimli projede hayat veren ünlü oyuncu, setlere geri dönmesi ile sevenlerini de mutlu etti.

Ayaz isimli karaktere hayat vererek Ozan'ın üvey kardeşi olarak senaryoya dahil olan Anıl Altan dizide önemli değişimlerin yaşanmasına neden olarak gösterildi. Hikayeye Ozan’ın güçlü bir rakibinin olması da renk katan bir durum oldu ve Anıl Altan da Aşk Mantık İntikam isimli dizi ile birlikte 4 senelik bir süre ardından tekrardan dizi setlerine dönüş yapmış oldu. Kariyerine kaldığı yerden devam eden başarılı oyuncu Anıl Altan sette her şeyin iyiye gittiğini de açıkladı ve set hayatının güzel olduğunu, eğlenceli ve keyifli geçtiğini belirtti. Ünlü oyuncu çocuklarından uzak kaldığını fakat boş zamanlarda ise birlikte zaman geçirdiklerini anlattı.

Seyirci kitlesi ise ünlü oyuncu Anıl Altan'ın Aşk Mantık İntikam isimli diziye katılmasının iyi olduğunu ve performansını da beğendiklerini anlatırken çok sayıda sosyal medya paylaşımı da gerçekleştirildi. Aşk Mantık İntikam Ayaz gerçek adı nedir? Dizi hayranları ünlü oyuncu Anıl Altan’a büyük destekte bulundu ve “Dizide Ayaz fırtınası esiyor.” şeklinde yorumlar yapıldı. Peki Aşk Mantık İntikam dizisinde Ayaz karakterine hayat veren oyuncu kimdir, ismi nedir?

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Pelin Akil ve ikiz kızları Alin ve Lina beraber yemeğe çıkan başarılı oyuncu mutluluk tablosu çizdi ve basın mensupları tarafondan görüntülendi. Çiftin çocuklarının bir hayli büyümesi de dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. Pelin Akil ve Anıl Altan isimli oyuncu çift sergilemiş olduğu aile tablosu ile de örnek olarak gösterilmeye devam ediyor.