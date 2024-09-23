Anadolu Efes, Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nın son gününde Maccabi’yi 89-66 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Panathenaic Stadyumu’nda açık havada oynanan maçta, Anadolu Efes ilk yarıyı 39-38 önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansla rakibini sahadan sildi. Özellikle üçüncü çeyrekteki 32-15'lik skorla farkı 20 sayıya çıkararak maçı kopardı.

Anadolu Efes'te Elijah Bryant 16 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Ercan Osmani ve Daniel Otturu da 14’er sayı ile dikkat çekti. Rolands Smits 11 sayı, Jordan Nwora 6 sayı, 5 ribaund, 4 asistlik performans sergileyerek takıma önemli katkı sağladı.

Maccabi karşısındaki bu zafer, Anadolu Efes’in turnuvada güçlü bir performans sergilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.