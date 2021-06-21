Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler?

Amazon Prime Day indirimleri haftalardır bekleniyordu. Amazon Prime Day bugün itibari ile başladı. Her yıl dünya genelinde yapılan ve 2 gün süren bu indirimler, Prime üyelerine özel olarak sunulacaktır. Amazon Prime Day 21 Haziran ve 22 Haziran tarihlerinde ülkemizde de hizmet verecek. Eğer Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız, Prime üyesi olmanız gerekiyor. Prime üyesi olmayanlar, 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği aktif edebilirler.

Amazon Prime Day Nedir?

Amazon tarafından yapılan veher yıl dünya genelinde hizmet veren indirim kampanyası, bu yıl ülkemizde de olacak. Prime üyesi olan kişiler, bu indirimlerden faydalanabilecekler. 21 Haziran ve 22 Haziran tarihleri arasında Amazon üzerinden yapılacak alışverişlerde harika indirimler olacak. Eğer Prime üyeliğiniz yoksa, 30 günlük deneme alabileceksiniz.

Açıklama Yapıldı

Amazon Prime Day için açıklama yapan Amazon, iki günlük indirim günleri boyunca prime üyelerine indirimler verileceğini duyurdu. Ayrıca Amazon Prime Videoları, Dizi ve filmleri de izlemeye devam edeceksiniz. Özellikle TV, Kulaklık, Projektör gibi elektronik ürünlerde prime indirimleri başladı.

Üyelik Ne Kadar?

Amazon Prime Day üzerinden indirimlerden faydalanacak olan kişiler Prime üyesi değilse, aylık 7.90 TL ücret ödeyerek abone olabilirler. Amazon Prime Day üyesi olacak kişiler ayrıca ilk 30 gün deneme sürümüne girebileceklerdir. 30 günlük deneme süresi sonrasında, 7.90 TL olarak aylık ödeyebilirsiniz.

Amazon Prime Day Kaç Gün Sürecek?

Amazon Prime Day 21 Haziran ve 22 Haziran tarihlerinde olacak. 22 Haziran 23.59'a kadar yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacaktır.