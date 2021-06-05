Amasra-1 Kuyusunda 135 Milyar Metreküplük Doğalgaz Keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı’nın açılışında yaptığı açıklamada, "Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun" ifadesinde bulundu.

Erdoğan, “Heyecanlıyım” diyerek Amasra-1 kuyusunda sondaj yapan Fatih Sondaj Gemisi’nin tespit ettiği 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfini açıkladığı ifadeleri şöyle;

· Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasındaki tespit ettiğimiz gazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Karadeniz’de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj Gemisi geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk. Ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Artık bütün bunları yaparken artık kim ne der yok. Biz ne deriz var. Karar bizim.

· Ülkemizin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışların yüz güldüren neticeye ulaştırması olan bu keşfin yeni müjdelerin olacağı Milletimize yeni müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yeni gaz arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Birazdan Kanuni Sondaj gemimizle canlı bağlantı kuracağız. Fatih’in açtığı kuyularda üretime başlayacak. Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Fliyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.

· Denizdeki gazı üç etapta karaya çıkartmayı hedefliyoruz. Deniz tabanında doğalgaz üretim sistemleri, karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesisi birbirine bağlayacak boru hattıdır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem ve yatırım milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak. İmkanlar ortaya çıkartacaktır. 10 kuyunun çalışmaları yapılacak. Türkiye’nin denizdeki ve karadaki arama faaliyetleri bu gün geldiği yer dikkatli, sabırlı ve azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, sabotajlara, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuzu bu yola adım adım ilerledik.