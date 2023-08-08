EYT Yasası’nın çıkması ile beraber emekli sayısı 16 milyona yaklaştı. Bu durum SGK’nın her ay bütçesinin en büyük kısmını emeklilere ayırmasını gerektiriyor. Bu nedenle SGK’nın iş yükü ciddi anlamda artıyor. SGK, bu kadar yüksek emekli sayısının maliyetlerini karşılamak için haksız yere emeklilik fırsatı elde edenleri tespit etmeye çalışıyor.

Haksız yere emeklilik, farklı durumlarda söz konusu olabiliyor. Özellikle erken emekli olmak isteyenler, bu yola başvuruyor. Bunun yanı sıra yetim aylığı almak için de hileli yollara başvurulması, sık karşılaşılan bir durum oluyor.

ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER, SAHTE SİGORTALILIK YOLUNA BAŞVURUYOR

Erken emekli olmak isteyenlerin sık sık başvurduğu yöntemlerden biri sahte sigortalılık oluyor. Özellikle yasa değişikliklerinin söz konusu olacağı dönemlerde daha fazla prim ödemek ya da daha uzun süre yaş beklemek istemeyenler, sahte sigortalılık yöntemine başvuruyor.

2008 yılında çıkarılan 5510 Sayılı Yasa ile emeklilik yaşı yükseltildi. Aynı zamanda emekli olmak için gereken prim şartları da yükseldi. Bu nedenle eski yasaya tabi olmak isteyen pek çok kişi, yasa çıkmadan önce sahte sigorta girişi yaptırdı. Bu durumda olan kişilerin tespit edilmesi halinde sigorta girişleri ve emeklilik aylıkları iptal edildi. Bu kişilere ceza da veriliyor.

SAHTE BOŞANMA İLE YETİM AYLIĞI ALIYORLAR

Kadın sigortalılar, sahte boşanma yoluna başvuruyor. Kadın sigortalıların sahte boşanma yoluna başvurmasının nedeni, babaları üzerinden yetim aylığı almak oluyor. Babası vefat eden kadın sigortalılar, onların aylıklarını alabilmek için eşlerinden boşanıyor.

Eşleriyle aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar, babalarının aylıklarını almaya devam ediyor. SGK denetmenleri, sahte boşanmaları ve sahte sigortalıları tek tek tespit ediyor. Yapılan tespitlere göre alınan aylıklar kesiliyor. Aynı zamanda sigortalıya ceza uygulanması da söz konusu durumlardan biri oluyor. Sahte boşanmaların tespiti için komşulardan bilgi alınıyor.