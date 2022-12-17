Altının kaderi belli oldu! Eğer o olursa gram altının fiyatını kimse tutamaz! %35 oranında...

Eğer o olursa gram altının fiyatını kimse tutamaz! Altının kaderi belli oldu! %35 oranında... Altın Konseyinin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda altın fiyatlarının şaha kalkacağı tarihler açıklandı. Vatandaşlar daha şimdiden altın depolamaya başladılar. Altının kaderini etkileyen hamleler her geçen gün dolar kuru tarafından oluşturulan hamleler olarak ön plana çıkıyor. Kritik eşiğe gerileyen altın yakın fiyatlarda %35 oranında artış göstermiş olacak.

Fiyatların oluşumunda günümüzde rol oynayan en önemli etmenlerin başında dolar kurunun gelişim göstermesi etkili oluyor. Gram altının fiyatını böylelikle kimse tutamayacak. Fiyatların artış göstermesinde son günlerde FED faiz bankasının kararları da etkili olacak.

Altın Artış Gösteriyor!

Altın son günlerde artış göstermekle beraber avantajlı bir hizmet olanağı kapsamında yatırımcıyı sevindiriyor. Belirlenen seviyenin kırılmasıyla beraber sistematik koşullar çerçevesi altında gerçekleşeceği belirtiliyor. Böylelikle kişiler güzel imkanlar kapsamında fırsatlarla dolu hizmet döngüsünden yararlanabilecekler. Altın her geçen gün şaha kalkmak için hazırlık yapıyor. Altın yatırımcısı bu artış ile birlikte çok karlı yatırımlar yapmış olacak.

Gram altının fiyatı 1.074,69 TL alış ve 1.074,84 TL satış civarından prosedür görürken çeyrek altının fiyatı 1.761 TL ve satış 1.786 TL civarından prosedür görüyor. Uluslararası pazarda ise ons altının fiyatı 1.792,40 dolar civarından gene yükseliş yönlü seyrini devam ettiriyor.

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