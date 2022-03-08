Altın’da Son Gelişme! Gram Altın 1.000 TL Olacak Mı?

Yalnızca kısa bir süre önce başlamış olan Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş, bütün yönleri ile dünya tarafından takip edilmektedir. Söz konusu Rusya ve Ukrayna savaşı, petrol fiyatlarından tutun gıda fiyatlarına kadar artış yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle de savaş nedeni ile yükselmeye başlayan ve de devam eden altın fiyatları her gün ayrı bir rekora yaklaşmaya devam ediyor. Para piyasaları uzmanları tarafından yapılan çeşitli açıklamalara göre savaş ve bölgedeki belirsizlikler devam ettiği süre içinde oldukça kısa bir süre içinde altın fiyatlarının 1.000 TL seviyelerine ulaşması beklentiler arasındadır.

Altın ons fiyatı 1.910 Dolar seviyelerindeki seyrine devam ederken, ülkemizde de gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak edilmektedir. Kapalıçarşı esnafı, savaşın devam etmesi durumunda altın gram fiyatının 1.000 TL seviyelerinde olacağı ve de hatta bu sınırı da geçebileceği yönünde bilgi paylaşıyor. Bu durumda altın fiyatında yeni bir sınır ve de rekor durumunun yaşanma ihtimali oldukça kuvvetlidir.

ALTIN YENİDEN 1.000 TL’YE ULAŞABİLİR

Savaş ve bölgedeki çatışmalar nedeni ile neredeyse bütün paritelerde yükseliş aralıksız devam etmektedir. Bu durumda Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, konu ile ilgili altın fiyatlarındaki son günlerde meydana gelen yükselişi değerlendirerek, bazı açıklamalarda bulunmuştur. Lebit, savaş senaryosu ele alındığı zaman altın her zaman yükselişe geçtiğini belirtir. Savaş devam ettiği zaman altınındaki yükseliş de kaçınılmaz olarak devam edeceğini belirten Lebit, aksi durumlar meydana geldiğinde ise altın fiyatlarının 800-820 bandına gerileyebileceğini de ifade etmiştir. Yaklaşık bir iki aylık zaman zarfı içinde tekrardan 1.000 TL bandını görme ihtimali vardır. Bir iki gün süresince Rus ve Ukraynalı turist mevcuttur ancak bunun nedeninin savaş kaynaklı olup olmadığı net değildir.

ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET VAR

Altındaki fiyat artışından kaynaklı olarak satışların hızla arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı Sn. Mennan, “Yaşanan savaş sebebi ile tüm dünyada geçerli olduğu gibi altın yine güvenli bir liman olarak kalmaya devam etmektedir. Ons altın fiyatı savaş sebebi ile yukarı yönlü olarak hareket etmektedir. Tarafların uzlaşı halinde olması durumunda gerilemeler beklenmektedir. Gram altın mevcut durumda 900 TL bandında, çeyrek altın da benzer şekilde yükselişte. Eskiye kıyasla çarşıda Rus ve de Ukraynalı turist sayısında da azalma vardır” açıklamasını yaptı.