Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ederken, altın piyasasındaki potansiyel fiyat hareketlerini öngörmek için temel ekonomik göstergeleri izlemek çok önemlidir. Yatırımcılar tetikte olmalı ve en son verilere ve piyasa analizlerine dayanarak bilinçli kararlar almalıdır. İşte güncel altın rakamları.

ALTIN FİYATLARININ GÖRÜNÜMÜ VE TEMEL DESTEKLER

Küresel olarak altının ons fiyatı şu anda yüzde 0,2'lik bir artışla 1.949 dolardan işlem görüyor. Gelecekteki para politikalarını çevreleyen belirsizlikler piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir bıraktı. Yatırımcılar ABD işgücü piyasası verilerine odaklanmaya devam ediyor ve bu da dalgalanmalara katkıda bulunuyor.

Yurt içinde veri gündeminin gün içinde sakin seyretmesi bekleniyor. Yurt dışındaki yatırımcılar ise ABD'deki ADP özel sektör istihdam verilerini yakından takip edecek. Teknik analistler altının ons fiyatı için önemli destek ve direnç seviyeleri belirledi. 1.940 ve 1.930 dolar önemli destekler olarak öne çıkarken, 1.970 dolar önemli bir direnç seviyesi olarak görülüyor.

2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA 2023 ALTIN FİYATLARI...

Altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.690 liradan işlem görerek umut verici işaretler veriyor. Güne yatay bir seyirle başlayan altın piyasası hızla ivme kazandı.

Dün altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki düşüşü yansıtarak hafif bir gerileme yaşadı. Günü önceki kapanış kurunun yüzde 1 altında 1.686 liradan tamamladı. Ancak altının gram fiyatı bugün toparlanarak saat 10.45 itibarıyla 1.690 liraya ulaştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kazanç elde etti. Aynı dönemde çeyrek altın 2.780 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 11.210 liradan fiyatlanıyordu.

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.689,72

Gram altın satış: 1.690,00

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.768,00

Çeyrek altın satış: 2.802,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.535,00

Yarım altın satış: 5.604,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.062,00

Tam altın satış: 11.156,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.300,00

Cumhuriyet altını satış: 11.471,00