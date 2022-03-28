Altın Yatırımcılarına İslam Memiş'ten Çok Kritik Değerlendirme! Dolar ve Altına Dikkat…

Yaklaşık bir ay önce başlayan Rusya Ukrayna Savaşının gölgesinde olan altın ve dolar yatırımcılarını tedirgin ediyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir değerlendirme yaparak dolar kurunda 14,80 lira seviyenin psikolojik bir direnç seviyesinde olduğunu ifade etti.

Şayet doların bu seviyeden yukarı doğru ataklar yaparak geçmesi halinde 15 li rakamları telaffuz etme durumu gerçekleşir. Bu durum enflasyonla mücadele işimizi zorlaştırır. Dolayısı ile Merkez Bankası devreye girmesi an meselesi olur.

Küresel piyasalara bakıldığında, yanı başımızda cereyan eden Rusya-Ukrayna Savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Riskin haftanın açılışında düşük seyir etmesi, Rusya’nın Ukrayna’ya ültimatom vermesi, yeni bir döneme girildiğinin işareti olarak algılanmaktadır. Piyasalarda enflasyonun ve Merkez Bankası’nın para politikaları etkin olurken, bunun yanı sıra savaşın da etkisi ön plana çıkıyor.

Açıklamalarına devam eden Memiş, bu hafta piyasaları olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, kur korumalı mevduat hesabına vurgu yaptı.

“Kur Korumalı Mevduat’tan Çıkışı Etkileyecek Bir Durum Söz Konusu Değil”

"Hafta içinde kur korumalı mevduat hesabı olanlara vade ödemeleri yapılacak. Genel beklentinin vatandaşların bu sistemden çıkmayacağı yönde ve sistemin devamlılığı yönünde, olacak. Kendi görüşlerime göre kur korumalı olmasından dolayı döviz kurlarında yükseliş olduğunda yatırım sahiplerini zarara sokacak bir durum olmayacağı için çıkma ihtimali söz konusu değil” yorumlarında bulundu.

Açıklamalarına devam eden Memiş, " doların kuru şu anda 14,80 TL civarında, şayet 15 ile 16 TL seviyelerine doğru ataklar söz konusu olursa, mevduat sahipleri aylık getirilerinden vazgeçerek dolara yatım yapmayı tercih etmez. Kur garantili olmasından dolayı sistemden çıkışlar olmayacağını zannediyorum” ifadelerin kullandı.

" Devreye Merkez Bankası Yeniden Girebilir"

Enflasyona ve Merkez Bankası Başkanına odaklanıldığını ifade eden Memiş sözlerine şunları da ekledi;

“Ülkemizde yüksek enflasyon mevcut, bu rakamlar yukarı yönlü devam etmesinden dolayı, dolar kurundaki yükselmeler enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Hafta sonu açıklama yapan Bakan enflasyonla mücadelede kararlıyız, mücadelenin kolay mı zor mu olacağını bakacağız. İfadelerin kullanmıştı.”