Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımda altın ve dolar fırsatını açıkladı! Gram altın ve dolar ne olacak?Geçtiğimiz yılın son aylarında altın ve dövizde yaşanan olumsuz ve sert gelişmelerden sonra yatırımlarını ve birikimlerini güvence altına almak isteyen vatandaşlar da bu alanda güvenilir açıklamalar yapan piyasa uzmanlarını takip etmektedir. Bu isimler arasında yer alan isimlerden birisi ise İslam Memiş olarak karşımıza çıkmaktadır. O dönemden bugüne altın ve dolar hakkındaki tahminleri ile dikkatleri toplayan İslam Memiş, yeni dönemde de gündemi oldukça ısıtan Rusya- Ukrayna savaşının piyasalara olan etkileri ile ilgili yorumlarını belirtti.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yükselişe devam eden döviz pariteleri ve altın piyasaları ile alakalı olarak merak edenler için bazı açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altın fiyatını yorumlayarak belirli bir fiyatın altına inmeden kişilerin gram altın almaması gerektiğini belirtti.

İslam Memiş Piyasayı Yorumladı!

Yaklaşık 3 haftaya yaklaşan Rusya’nın Ukrayna işgali, stabil devam eden piyasaların yükselişe geçmesine neden olmuştur. Yükselişine devam eden dolar kuru 15 TL seviyelerine , gram altın ise 970 TL sınırlarını zorladı. Yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında ise yatırımcıyı bilgilendiren piyasa uzmanı Memiş, savaş ortamlarının belirsizlik yarattığını ve bu nedenle de ortalık sakinleşmeden piyasa hareketliliğinin durulmayacağını belirtti.

Ons Altın Düşmeden Gram Altın Almayın!

Uzman Memiş, Ağustos 2020’den itibaren ilk defa 2020 $ seviyesini aşması ile ons altın hakkında bazı yorumlarda bulunmuştur. Memiş, “ons altındaki düşüş gram altında da alım fırsatı yaratabilir” şeklinde belirtti. Bu nedenle Memiş, hala 2000 $ üzerinde olan ons altın, gram altın alımlarına yönelik bekleme uyarısının olduğunu belirtti.