Altın fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen küresel piyasa, ABD bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar ve Çin ekonomisindeki deflasyonist baskılar nedeniyle şu anda olumsuz bir atmosferle kuşatılmış durumda. Bu olumsuz ortam güvenli liman yatırımı olarak altına olan talebi azaltmıştır.

Altın fiyatlarındaki düşüş iki temel faktöre bağlanabilir. İlk olarak, ons başına fiyattaki düşüş altının genel değerinin düşmesinde önemli bir rol oynamıştır. İkinci olarak, zayıflayan dolar kuru da altın fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunmuştur. Tüm bu gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş’ten önemli bir uyarı geldi. İşte detaylar.

YENİ UYGULAMALAR ENDİŞE VERİCİ

Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın piyasasındaki kota ve işçilik uygulamaları nedeniyle altın takı kültürünün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Memiş, altın yatırımcıları için endişelerini dile getirerek açıklamalar yaptı.

Kota uygulamasının talebi arttırdığına, bunun da rafinerilerin işçilik uygulamasına yol açtığını söyleyen İslam Memiş, “Bu işçilik maliyeti sadece kuyumcu esnafını değil, döviz kurunun yükselmesine yol açtığı için fiziki altın satın alanları da etkiliyor. Ne yazık ki bu işçilik farkı artık durdurulamaz bir süreç haline geldi ve piyasada suistimal ve fırsatçılığa yol açarak sağlıksız bir piyasa ortamı oluşturuyor.” dedi.

YA YASAKLANMALI YA DA KARAR İPTAL EDİLMELİ

Memiş ayrıca rafinerilerin 1 gramın altında altın üretmeme kararının da vatandaşa zarar verdiğine dikkat çekti. Para ve altın uzmanı İslam Memiş konu ile alakalı, “Önceden vatandaş bütçesine uygun altın bulabilirken şimdi belirsizlikle karşı karşıya. Vatandaşın ya da kuyumcunun elindeki 0,25-0,50 gram altınlar ne olacak? Alınıp satılmaları yasaklanmadığı sürece bu küçük miktarların piyasada dolaşmaya devam etmesi muhtemeldir. Bu da bize iki ihtimal bırakıyor: Ya bu küçük miktarlar herkesin elinde kalacak ya da üretilmeleri ve serbestçe alınıp satılmaları yasaklanacak.” şeklinde konuştu.

İslam Memiş yapmış olduğu analizle, altın takı kültürünün piyasadaki kota ve işçilik uygulamaları nedeniyle karşılaştığı zorluklara ışık tuttu ve bu uygulamaların sonuçlarının sadece altın yatırımcıları için değil, aynı zamanda daha küçük miktarlarda altın alım satımında sınırlamalarla karşılaşabilecek vatandaşlar için de endişe verici olduğunu dile getirdi.