Altın Uzmanı İslam Memiş’ten Çok Kritik Açıklamalar Geldi! Altın ve Dolara Dikkat. Rusya-Ukrayna arasında devam eden Savaşın gölgesinde dolar ve altın fiyatları yatırımcıları tedirgin etmeye devam ederken diğer taraftan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten çok kritik açıklamalar geldi. Para uzmanı İslam Memiş, yapmış olduğu açıklamada özellikle de 14.87 seviyesi dolar kurunda çok psikolojik bir direnç şeklinde ifade edildi.

Eğer ki bu seviyenin üzerine çeşitli ataklar gerçekleşmesi durumunda bu sefer 15'li rakamların telaffuz edilmesi mümkün olacak dedi. Böyle olması durumunda enflasyon ile mücadelede çok zorlu günlerin yaşanacağını ifade etti. Böyle bir durumda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın devreye girebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Küresel pazarlarda, Rusya-Ukrayna savaşının mal ve hizmet fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, risk iştahı yeni haftanın başlamasıyla beraber düşük seviyelerde devam ediyor.

Rusya'nın Ukraynalı askerlere karşı Mauripol kentini terk etmeleri açısından bir ültimatom verilmesi, kırgın savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine ilişkin çeşitli endişeleri de artırdı. Piyasalar, bir taraftan enflasyon rakamlarını, diğer taraftan merkez bankalarının para politikalarını ve fiyatlarken en son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik halen devam ediyor.

Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Çıkış İçin Herhangi Bir Neden Görünmüyor

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yapmış olduğu açıklamada bu hafta kur korumalı mevduat hesabından vade ödemelerinin olacağını söyledi. Genel bir açıdan bakıldığında beklenti oranının ise bu piyasalarda yurttaşların kur korumalı sistemden çıkmayacağı ve daha da uzatacaklara yönünde.